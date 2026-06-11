  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Irán

Irán advierte sobre consecuencias peligrosas de violación del alto el fuego por parte de EEUU

11 junio 2026 - 22:11
Código de noticia: 1825970
fuente: irna
Irán advierte sobre consecuencias peligrosas de violación del alto el fuego por parte de EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente los “crímenes del régimen terrorista estadounidense” por su agresión masiva contra el país durante la pasada noche, y advirtió que la responsabilidad de las consecuencias recaerá sobre la administración estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán emitió un comunicado en el que califica los ataques estadounidenses de las últimas horas como "ilegales y criminales", señalando que no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial, sino que también han dejado sin efecto el alto el fuego del 8 de abril de 2025.

La cancillería iraní subrayó que la continuación del uso del territorio y las capacidades de algunos países de la región por parte del "ejército terrorista de EE.UU." para preparar y ejecutar operaciones agresivas contra Irán coloca a esas naciones al lado de los agresores.

La declaración advierte que Irán está decidido a neutralizar el origen y la fuente de los ataques agresivos contra el país, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa contra la agresión militar de Estados Unidos y sus cómplices.

Asimismo, Teherán recordó a todos los estados miembros de la ONU su responsabilidad compartida de oponerse explícitamente a esta violación flagrante, y señaló que "el silencio y la inacción ante las violaciones de la ley y la intimidación de EE.UU. y el régimen sionista arrastrarán al mundo cada vez más hacia el caos y la inseguridad".

Finalmente, Irán instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a cada uno de sus miembros a asumir su responsabilidad legal en materia de paz y seguridad internacionales, y exigió al Secretario General de la ONU expresar claramente los hechos. El comunicado subraya que emitir declaraciones generales y ambiguas cuando no existe la menor duda sobre la naturaleza agresiva de las acciones de Estados Unidos y el régimen israelí no es una acción responsable, sino que solo alentará a los agresores a continuar violando la ley y los principios fundamentales de la Carta.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha