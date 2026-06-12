Movimientos sociales en Caracas reclaman la liberación de activistas detenidos

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Organizaciones sociales, activistas y miembros de la comunidad argentina en Venezuela realizaron una concentración en la Plaza Bolívar de Caracas para exigir la liberación inmediata de Lucas Paula y otros activistas internacionales detenidos tras la interceptación del convoy humanitario «Global Sumud Maghreb» cerca de la ciudad libia de Sirte, mientras se dirigía a Gaza para expresar solidaridad con el pueblo palestino.