Estados Unidos e Irán alcanzan un memorando para poner fin a la guerra; firma el viernes en Suiza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, anunció que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz y que la firma del mismo se llevará a cabo el viernes en Suiza.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la conclusión del acuerdo y anunció el levantamiento del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes. Por su parte, Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, declaró que el texto del acuerdo ha sido finalizado.

Según lo publicado por el primer ministro de Pakistán en la red social X, ambas partes acordaron el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Shehbaz Sharif añadió que la ceremonia oficial de firma del acuerdo se celebrará el viernes 19 de junio de 2026 en Suiza.

Asimismo, explicó que, con la entrada en vigor del acuerdo, los mediadores facilitarán durante esta semana la celebración de una serie de reuniones.

Levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense contra Irán

Por otro lado, Donald Trump anunció en un mensaje publicado en su red social Truth Social: «El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completado. Felicidades a todos».

Añadió que, en virtud de este acuerdo, ordenará la apertura del estrecho de Ormuz sin cobro alguno y el levantamiento inmediato del bloqueo marítimo estadounidense.

Trump continuó: «Digo a los barcos del mundo: enciendan sus motores y dejen que el petróleo fluya».

Confirmación de Irán

En Irán, Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores, anunció que el texto del memorando de entendimiento ha sido finalizado y será firmado el próximo viernes en Ginebra.

Gharibabadi declaró: «Hoy mantuvimos largas conversaciones en Teherán con la delegación catarí sobre el memorando de entendimiento, así como sobre nuestras opiniones y observaciones al respecto».

Añadió que las disposiciones del memorando de entendimiento con Estados Unidos serán publicadas después de la firma oficial y que Teherán cuenta con planes específicos para supervisar el cumplimiento de los compromisos estadounidenses contemplados en dicho documento.