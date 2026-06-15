Efectos económicos del entendimiento entre Irán y EE.UU.: petróleo a la baja y alivio para los mercados

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El sitio web del diario británico The Daily Telegraph informó que el Banco de Inglaterra probablemente reducirá los tipos de interés este año, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un entendimiento que allana el camino para poner fin a la guerra. Tras difundirse la noticia, los mercados bursátiles de Asia registraron fuertes alzas.

The Daily Telegraph añadió que el precio del crudo Brent cayó más de un cuatro por ciento el lunes, situándose en 83 dólares por barril, su nivel más bajo desde marzo, y que la disminución de los precios del petróleo reduce las presiones inflacionarias.

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés en el 3,75 por ciento cuando anuncie su próxima decisión el jueves.

Laura Lambie, directora de inversiones de la empresa de gestión de activos Rathbones, declaró en el programa Today de BBC Radio 4: «Creo que a corto plazo no tendrá ningún efecto. Sin embargo, considero que las reducciones serán más probables con el paso del tiempo y, si tenemos suerte, podríamos ver una rebaja de los tipos antes de finales de año, ya que esto depende de las expectativas de inflación. Evidentemente, el aumento de los precios del petróleo ha elevado realmente dichas expectativas; por lo tanto, cualquier disminución en esta tendencia será una buena noticia para la reducción de la inflación».

The Daily Telegraph señaló también que otro de los efectos del entendimiento entre Irán y Estados Unidos se refleja en los costes de endeudamiento del Gobierno británico, los cuales disminuyeron considerablemente tras el anuncio de la firma de un memorando en Suiza que establece las condiciones para el fin de la guerra en Oriente Medio. El rendimiento de los bonos gubernamentales británicos (gilts) a diez años, referencia de lo que el Tesoro paga por endeudarse en los mercados financieros, cayó del 4,84 por ciento al 4,77 por ciento.

El rendimiento de los bonos gilts a dos años, más sensibles a los tipos de interés, descendió del 4,23 por ciento al 4,15 por ciento. Una inflación más baja también hace más atractivos los bonos gubernamentales, ya que la inflación reduce su rentabilidad real.

The Daily Telegraph añadió que las bolsas europeas subieron tras el anuncio del entendimiento inicial sobre el fin de la guerra con Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz. El índice DAX de Alemania avanzó un 1,8 por ciento y el índice CAC 40 de Francia ganó un 1,7 por ciento, después de que Irán confirmara el entendimiento preliminar anunciado por Donald Trump, que permitía poner fin al bloqueo marítimo estadounidense contra los puertos iraníes.

La publicación británica agregó que se espera que las negociaciones más amplias sobre cuestiones como el programa nuclear iraní continúen durante los próximos sesenta días.

The Daily Telegraph escribió que la libra esterlina se fortaleció frente al dólar tras el entendimiento inicial para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. La moneda británica subió un 0,3 por ciento hasta alcanzar los 1,344 dólares, mientras la divisa estadounidense se debilitaba frente a las principales monedas internacionales, en medio de las expectativas de reapertura del Estrecho de Ormuz.

La noticia de las conversaciones para poner fin a la guerra supondrá un alivio para los bancos centrales que celebran reuniones esta semana, ya que reducirá parte de la presión para endurecer las políticas monetarias con el objetivo de contener el aumento de las expectativas inflacionarias derivadas de la energía.