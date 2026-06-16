Araqchi: Israel y Hezbolá conforman también el MoU de EEUU e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, ha mantenido hoy martes un encuentro con embajadores, encargados de negocios y jefes de misiones diplomáticas residentes en Teherán, capital persa, para abordar el memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que se finalizó entre Irán y Estados Unidos el domingo y que su firma oficial tendrá lugar próximamente.

“Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, y ese mismo día comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo”, ha informado al respecto.

Araqchi ha indicado que en la primera etapa, lo más importante será la declaración del fin de la guerra, y según la decisión que tomamos el lunes por la mañana (hora local), cuando se finalizó el memorando de entendimiento, el fin de la guerra será en todos los frentes, incluido el Líbano.

Ha explicado que, debido a la conexión entre la guerra en el Líbano y la agresión del régimen sionista contra el sur del país árabe con la guerra contra Irán, y a que estos dos frentes, de alguna manera, se unieron y se volvieron interdependientes, desde el primer día, la República Islámica de Irán consideró el fin de la guerra en el Líbano como un requisito previo para el fin de los ataques contra Irán.

“Al alcanzar un alto el fuego, declaramos un alto el fuego en todos los frentes, con especial énfasis en el Líbano. Ahora que hemos llegado al fin de la guerra, la guerra también terminará en el Líbano”, ha matizado.

El máximo diplomático iraní ha destacado que, en nuestra opinión, las dos partes de este memorándum son Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán y Hezbolá por el otro, y el fin de la guerra en el Líbano es una parte inseparable del fin completo de la guerra.

“El fin de la guerra no se logrará sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon en esta guerra. El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. Cualquier ataque militar del régimen sionista contra el Líbano a partir de ahora, así como la continuación de la ocupación del territorio libanés, se considerarán, en nuestra opinión, una violación del memorando de entendimiento”, ha precisado, apreciando además el papel constructivo de Pakistán, como mediador, por establecer la paz en la zona.

En la madrugada del lunes, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que Teherán y Washington ultimaron el domingo el texto de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra.

Se espera que el acuerdo ponga fin de forma inmediata y permanente a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y que levante el bloqueo naval estadounidense contra Irán. Las discusiones sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán y el programa nuclear del país se llevarán a cabo durante el período de negociación de 60 días que, según el canciller iraní, podría extenderse.

Irán insiste en que el fin de la guerra en el Líbano constituye una parte inseparable de un acuerdo de paz acordado entre Irán y EE.UU.