Trump: Israel no existiría sin mí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Donald Trump declaró en una entrevista de prensa que «no aprueba el ataque de Israel contra Beirut» y sugirió que «Siria asuma la responsabilidad sobre Hezbolá». Asimismo, señaló que «la guerra en el Líbano es una cuestión secundaria» y afirmó que «el acuerdo nuclear con Irán puede mantenerse vigente». Estas declaraciones se producen mientras Trump ya había expresado anteriormente su disposición a que Damasco intervenga en el expediente libanés.

Por su parte, Al Jolani rechazó estos rumores y descartó cualquier prioridad relacionada con la delimitación de fronteras con el Líbano en las circunstancias actuales, debido a las crisis internas y a la presencia de refugiados.

Trump también se refirió al acuerdo nuclear con Irán y afirmó que «ellos buscaban uranio enriquecido, pero no lo consiguieron», añadiendo que «existen buenas oportunidades para interactuar con Irán».

Asimismo, sostuvo que «hicimos explotar una instalación que contenía polvo nuclear en Irán».