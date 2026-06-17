Estado Islámico en Turquía: detenido responsable de propaganda mediática

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Servicio de Inteligencia Nacional (MIT) llevó a cabo una operación contra la estructura mediática del “Vilayat Jorasán” de la organización terrorista ISIS.

Medios turcos informaron que, durante dicha operación, fue arrestado en Turquía el responsable de propaganda mediática de ISIS identificado como “Ahmad Kazanci”.

Según fuentes de seguridad del país, Kazanci utilizaba los nombres en clave “Abu Ubaida” y “Abu Ibrahim”, y tras la detención previa de Ozgur Altun, este último había sido reemplazado en el cargo de “responsable de medios de ISIS en Turquía”.

El informe de Anadolu señala que, como resultado del trabajo de inteligencia del MIT, se determinó que Kazanci viajó desde Turquía hacia la región de Afganistán y Pakistán, donde se incorporó a la organización y participó activamente en sus campamentos.

También se estableció que Kazanci colaboró con Ozgur Altun en el traslado de miembros de la organización desde Turquía hacia esa región y asumió posteriormente las actividades organizativas tras la detención de Altun.

Según el mismo informe, Kazanci sobrevivió a ataques aéreos contra elementos de ISIS en Pakistán y pretendía regresar de manera ilegal a Turquía para continuar con sus actividades dentro de la organización.

El MIT detuvo a Kazanci en una operación realizada en la zona fronteriza.