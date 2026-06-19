Líder de Irán emite mensaje sobre el memorando de entendimiento con EEUU

El texto completo del mensaje del Líder de la Revolución Islámica dirigido al pueblo de Irán sobre el memorando de entendimiento firmado de manera remota entre el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y su homólogo de EE.UU., Donald Trump:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Nación entusiasta y leal de Irán:

Tal como se han enterado ustedes, se ha firmado un memorando de entendimiento entre los presidentes de Irán y de Estados Unidos.

En la senda que ha conducido a esta fase, los responsables de esta cuestión, movidos por la solicitud y con buena voluntad, han realizado grandes esfuerzos y, por supuesto, ha sido el presidente de Estados Unidos quien, por desesperación, ha venido utilizando todos los medios a su alcance para este fin.

Este servidor, en principio, sostenía una opinión diferente; no obstante, en razón del compromiso que el señor presidente [de la República], en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, contrajo consigo mismo y con los demás miembros con el fin de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del frente de la resistencia, y en razón de haber afirmado explícitamente que asumía la responsabilidad de ello, emití la autorización correspondiente.

Asimismo, el señor presidente ha declarado categóricamente que, si la parte estadounidense pretendiese exigencias desmedidas, no se plegará a ellas.

A partir de este instante, nosotros —es decir, ustedes, la nación digna y orgullosa, y este humilde servidor— aguardamos el cumplimiento de las condiciones enunciadas.

Sin embargo, es obvio que las negociaciones presenciales que se entablarán en el futuro no significarán la aceptación del criterio del enemigo.

Esperamos que la bendita súplica de nuestro maestro, [el imam Mahdi] —que Dios Altísimo apresure su manifestación—, traiga toda clase de auxilios y conquistas para la honorable nación de Irán.

Y la paz sea con ustedes, así como la misericordia de Dios y Sus bendiciones.

Seyed Moytaba Hoseini Jamenei

18 de junio de 2026

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmaron el miércoles de forma digital y sin reunirse presencialmente en un corto intervalo de tiempo el texto del memorando de entendimiento de Islamabad sobre el fin de la guerra impuesta contra la nación iraní.

El memorando de entendimiento de 14 puntos establece el fin permanente de las hostilidades en todos los frentes, incluidos Líbano, la retirada gradual de sanciones estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval sobre Irán en un plazo de 30 días y la restauración del tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz.

El borrador del acuerdo también incluye un plan de reconstrucción y desarrollo económico para Irán valorado en al menos 300 000 millones de dólares, exenciones para exportaciones de petróleo, la liberación de activos iraníes congelados y el compromiso renovado de Irán de no desarrollar armas nucleares, mientras continúan las negociaciones sobre las reservas de uranio enriquecido de Teherán.