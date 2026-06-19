La tensión entre Italia y Trump alcanza su punto máximo; Tajani cancela su viaje a Washington

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, reaccionó a las recientes declaraciones del presidente estadounidense contra la primera ministra de su país y canceló su viaje programado a Washington. Tajani escribió en una publicación en su cuenta de la red social X: «Las palabras ofensivas e inapropiadas del presidente Trump sobre Giorgia Meloni constituyen una ofensa para todo el pueblo italiano».

Añadió: «Por esta razón he decidido cancelar mi viaje a Estados Unidos, previsto para los días 21 y 22 de junio de 2026».

La reacción se produjo después de que Donald Trump formulara críticas contra Giorgia Meloni, un asunto que ha intensificado la tensión verbal entre dos aliados tradicionales de Occidente.

Trump afirmó: «Ella (Meloni) suplicaba tomarse fotografías conmigo; quería tantas fotos que, si no me hubiera dado lástima, ni siquiera lo habría hecho».

Asimismo, Trump añadió con tono irónico: «Probablemente está feliz de que haya hablado con ella. No tenía ninguna obligación de hablar con ella».

Meloni responde a Trump: yo e Italia nunca suplicamos

La primera ministra italiana también reaccionó a las declaraciones despectivas del presidente estadounidense y calificó sus palabras de «completamente inventadas». Giorgia Meloni declaró en un video dirigido a Trump: «Hay asuntos que requieren una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas y, sinceramente, me sorprendió escucharlas».

Añadió: «No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta de esta manera con sus aliados; aunque, por supuesto, no es la primera vez que ocurre algo así».

Meloni criticó además el enfoque de Trump y afirmó: «Es lamentable que no muestre el mismo nivel de firmeza frente a los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, mientras que frente a algunos líderes adopta una actitud mucho más suave y conciliadora».

La primera ministra italiana concluyó subrayando: «Pero debe recordar una cosa: yo e Italia nunca suplicamos».