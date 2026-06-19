Reuters afirma que ha entrado en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbolá

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Mientras los ataques israelíes contra el sur del Líbano continuaban desde la mañana de hoy pese al Memorando de Entendimiento de Islamabad, Reuters citó a un funcionario estadounidense que afirmó que «Israel y Hezbolá han acordado un alto el fuego que debía comenzar a las 16:00 horas de este viernes, hora local».

Según las afirmaciones de esta fuente anónima, los negociadores estadounidenses y cataríes finalizaron el acuerdo con la ayuda de Irán. Añadió que «sabemos que, tras el intercambio de fuego de hoy, Israel y Hezbolá han entrado ahora en un alto el fuego».

Un alto funcionario israelí declaró al Canal 13 del régimen que «en este momento nos encontramos en una situación de alto el fuego; si Hezbolá no nos ataca, desde nuestra perspectiva no existe un estado de guerra».

No obstante, y en contraste con el entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos, añadió: «El ejército israelí permanecerá en el sur del Líbano y tenemos libertad de acción para actuar frente a amenazas emergentes y amenazas contra nuestras fuerzas y nuestro territorio».

Después del anuncio del alto el fuego, el corresponsal de Al Mayadeen destacado en el sur del Líbano informó que un ataque israelí contra Nabatiyeh tuvo lugar simultáneamente con la entrada en vigor del supuesto alto el fuego.