EEUU salió de la guerra “desesperado y derrotado”: asesor del Líder

El general de división Mohsen Rezaei, asesor del Líder de Irán, en declaraciones durante una entrevista televisada el viernes, al subrayar que EE.UU. fue identificado como “un criminal derrotado y desesperado” durante la más reciente agresión estadounidense-israelí no provocada contra Irán, señaló que Washington y el régimen de Tel Aviv perdieron el control de los acontecimientos a medida que avanzaba la guerra.

El excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán tras declarar que, para el decimoquinto día de la agresión, Estados Unidos y el régimen israelí comprendieron que la situación ya no estaba bajo su control, agregó que el resultado de la ofensiva dejó a Washington en una posición debilitada.

Ambas partes iniciaron su más reciente episodio de agresión no provocada contra la República Islámica el 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego el 7 de abril, después de que la agresión enfrentara al menos cien oleadas de ataques iraníes decisivos y de represalia contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en toda la región.

Factores detrás del desenlace

Rezai, también miembro del Consejo de Discernimiento de la República Islámica, atribuyó la situación a una combinación de factores, entre ellos la agitación interna en Estados Unidos, el agotamiento y la falta de preparación de las fuerzas militares estadounidenses, así como la ausencia de una solución militar respecto al estrecho de Ormuz, que Teherán cerró a sus enemigos y a los aliados de estos en represalia por la agresión.

Asimismo, enumeró los obstáculos existentes en el Congreso estadounidense, la falta de apoyo de los aliados de Washington y la presión internacional ejercida por países como España como otros factores que contribuyeron al resultado final.

Según Rezai, todos estos elementos condujeron a un punto muerto para Estados Unidos y el régimen israelí durante la agresión.

Desempeño militar y posición regional de Irán

El funcionario afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes aprovecharon la duración del conflicto para atacar algunas de las tecnologías más avanzadas de Estados Unidos.

Sostuvo que el desempeño de la República Islámica fortaleció su posición internacional y subrayó que la posición estratégica del país debe preservarse.

“La posición [de Irán respecto al] estrecho de Ormuz y la influencia regional del país no deben verse debilitadas... Los derechos de la nación iraní y del frente de resistencia deben consolidarse”, recalcó.

Disuasión y respaldo popular

Rezai manifestó que la agresión debe concluir de manera definitiva, garantizando una capacidad de disuasión por parte de la República Islámica durante las próximas décadas.

También elogió la participación popular a escala nacional en apoyo de la soberanía del país y de sus Fuerzas Armadas durante la agresión, afirmando que las manifestaciones públicas llevaron a los adversarios a abandonar cualquier intención hostil contra las capacidades defensivas de la nación.

“La masiva presencia popular en las calles sacudió al enemigo; el enemigo comprendió que no podía privar a Irán de sus capacidades misilísticas”, apostilló el general Rezai.

El asesor añadió que las Fuerzas Armadas iraníes responderán “con mucha más contundencia que antes” ante cualquier error cometido por sus enemigos.

Al referirse a la cuestión de las negociaciones, Rezai sostuvo que cualquier acuerdo final debe redactarse con precisión técnica y jurídica, y reflejar las exigencias de Irán.

Indicó que debe prestarse especial atención a la definición de cuestiones como el levantamiento de sanciones y la eliminación de otras restricciones.

Como ejemplo, mencionó la exigencia de que las fuerzas estadounidenses abandonen las zonas circundantes a Irán en un plazo de treinta días tras la firma de un acuerdo definitivo, advirtiendo que “podrían argumentar que el término ‘zonas circundantes a Irán’ se refiere únicamente a las doce millas de aguas territoriales iraníes, lo cual no sería aceptable para nosotros”.

Rezai también abordó el reciente mensaje del Líder relativo al memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos.

Según explicó, el ayatolá Jamenei autorizó la firma del documento pese a mantener una opinión diferente al respecto, al tiempo que subrayó los compromisos asumidos por el presidente Masud Pezeshkian y por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en cuanto a la protección de los derechos de la nación iraní y del frente regional de Resistencia durante las interacciones con Washington.