Los musulmanes de Estados Unidos; solos en medio de la tormenta del odio

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El ataque perpetrado el 18 de mayo contra una mezquita en la ciudad de San Diego constituye otro recordatorio trágico de que la islamofobia, el racismo contra los musulmanes y la violencia continúan siendo amenazas mortales para los musulmanes estadounidenses.

Según un informe de Al Jazeera, el ataque de San Diego no es simplemente un incidente aislado dentro de una serie de actos de violencia islamófoba en Estados Unidos. El odio y la discriminación contra los musulmanes pueden observarse en diversas comunidades a lo largo de todo el país. Se trata de un fenómeno reflejado en los discursos y políticas de Donald Trump, de funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso, así como de nacionalistas cristianos extremistas y corrientes sionistas armadas.

La islamofobia ocupa para los musulmanes una posición similar a la que el antisemitismo representa para los judíos. Este fenómeno tiene sus raíces en la hostilidad y la intolerancia hacia las creencias religiosas y culturales de los musulmanes y amenaza el tejido democrático de Estados Unidos. Al igual que los antisemitas y los racistas, quienes mantienen prejuicios antiislámicos suelen ser los primeros en afirmar que no sostienen tales posiciones; sin embargo, justifican conductas antiislámicas y la victimización de los musulmanes, alegando que constituyen una amenaza para Estados Unidos. Presentan a los musulmanes como «el otro» y sostienen que esta comunidad no es digna de confianza, carece de capacidad de integración y no demuestra la lealtad necesaria.

Los medios de comunicación dominantes y, en los últimos años, las redes sociales, han desempeñado un papel importante en la expansión del miedo. Han proporcionado una plataforma para la difusión de declaraciones antiislámicas y antimusulmanas por parte de líderes políticos y religiosos y de otros promotores del odio. Como afirma el viejo dicho periodístico: si hay sangre, hay noticia; es decir, las noticias negativas y sensacionalistas atraen más audiencia y generan mayores beneficios.

Hoy esta realidad es más evidente que nunca. Los usuarios de las redes sociales difunden peligrosas teorías conspirativas, desinformación y contenidos antimusulmanes. En lugar de ser responsabilizados por promover el odio, reciben mayor visibilidad a través de plataformas como X e Instagram.

En el caso de la islamofobia, las empresas de redes sociales permiten que contenidos dañinos lleguen a audiencias más amplias y ofrecen a quienes incitan a la violencia la posibilidad de consolidar su posición y ampliar su influencia.

Hoy es posible observar el racismo en diversas comunidades estadounidenses. Este fenómeno se refleja en las declaraciones de funcionarios gubernamentales, desde Donald Trump durante sus dos mandatos presidenciales hasta miembros del Congreso. En una situación en la que incluso los lugares de culto ya no son seguros y los ataques contra iglesias y sinagogas son condenados, algunos miembros del Congreso estadounidense han expresado abiertamente declaraciones dañinas, amenazantes y hostiles contra los musulmanes y el Islam.

En febrero, Brandon Gill, miembro del Congreso por el estado de Texas, escribió en la red social X: «La gente de Texas no debería ir a un centro comercial y sentir que está en Pakistán. La inmigración islámica masiva destruirá la América que conocemos y amamos».

El 10 de marzo, otro congresista, Andy Ogles, escribió: «Los documentos oficiales no convierten mágicamente a alguien en estadounidense. Los musulmanes son incapaces de asimilarse e integrarse; todos ellos deberían regresar al lugar de donde vinieron».

Randy Fine, miembro del Congreso por Florida, escribió en redes sociales: «El islam predominante es un culto maligno de la muerte que celebra el asesinato y la lapidación de las mujeres y busca destruir los valores occidentales». En febrero de 2026, tras publicar en X declaraciones que humillaban a los musulmanes y cuestionaban su dignidad humana, se enfrentó a una amplia ola de protestas. Líderes demócratas y grupos de derechos civiles exigieron su dimisión y una condena pública de sus palabras.

Keith Self, congresista por Texas, escribió también: «La sharía ofrece tres opciones a los no musulmanes: aceptar el Islam, someterse o morir. Esta ideología política totalitaria está decidida a destruir nuestro país desde dentro y nunca debería permitírsele actuar en Estados Unidos. ¡O se integran en nuestra cultura o regresan a sus hogares!»

Tommy Tuberville, senador por el estado de Alabama, ha realizado repetidamente declaraciones en las que compara directamente la sharía y el Islam radical con el cáncer, un culto de la muerte y una ideología antiestadounidense. Ha sido uno de los más firmes partidarios de prohibir las leyes de la sharía en Estados Unidos y de expulsar a quienes pretendan aplicarlas en lugar de la Constitución estadounidense.

Durante la ceremonia de juramento de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, Tommy Tuberville escribió en un mensaje: «El enemigo está a las puertas».

La globalización de la islamofobia

La representación del Islam —una religión con cerca de dos mil millones de seguidores— como una amenaza se ha convertido en un fenómeno generalizado en todo el mundo. Líderes políticos, funcionarios electos y figuras influyentes de Europa, China, India, Australia y Myanmar han presentado a los musulmanes como intrínsecamente violentos y han utilizado las acciones de una pequeña minoría de extremistas como prueba de ello. Han afirmado que el Islam no es una religión, sino una ideología política. Esta visión ha llevado a sostener que los musulmanes no pueden integrarse en otras sociedades ni convertirse en ciudadanos leales y dignos de confianza.

La islamofobia también ha sido uno de los factores importantes en la justificación de la guerra de Gaza. Los sentimientos antimusulmanes han desempeñado un papel significativo en la creación y el mantenimiento del apoyo incondicional de los gobiernos estadounidenses —tanto republicanos como demócratas— al régimen sionista.

A pesar de que numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio, expertos de las Naciones Unidas y cientos de investigadores especializados en genocidio han afirmado que el régimen sionista ha cometido genocidio en Gaza, el Gobierno de Estados Unidos continúa manteniendo su apoyo al régimen sionista y le proporciona miles de millones de dólares en ayuda militar.

Las acciones del Gobierno estadounidense han sido defendidas mediante una lógica islamófoba. Una lógica que despoja a los palestinos de su humanidad y los presenta como inherentemente violentos y antisemitas. En Estados Unidos, grupos armados de extrema derecha cristiana y judía que se oponen a los derechos fundamentales de los palestinos fomentan deliberadamente el miedo hacia los musulmanes y los árabes —a quienes habitualmente se considera musulmanes— para promover sus objetivos en Oriente Medio.

Analistas políticos y religiosos hablan y escriben sobre el Islam y los musulmanes. Son contenidos que, debido a la ausencia de consecuencias significativas, probablemente nunca serían publicados por los principales medios de comunicación si estuvieran dirigidos contra judíos, cristianos u otros grupos religiosos y étnicos.

La islamofobia no desaparecerá fácilmente ni en un futuro próximo. A diferencia de algunas otras formas de odio, este tipo de racismo sigue siendo considerado aceptable en ciertos sectores de la sociedad dominante. Como si discriminar a un grupo religioso fuera una acción racional.

Todos nosotros —gobiernos, responsables políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, líderes religiosos y directivos empresariales— desempeñamos un papel fundamental en la lucha contra las voces que difunden el odio, las teologías excluyentes y las ideologías supremacistas.

John L. Esposito

Profesor de Asuntos Internacionales y Estudios Islámicos en la Universidad de Georgetown y expresidente de la Academia Estadounidense de Religión.