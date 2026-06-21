El suceso de Karbalá es un símbolo de la victoria de la verdad sobre la falsedad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, fundador y dirigente de Minhaj-ul-Quran Pakistán, al pronunciarse sobre la posición espiritual del Imam Huséin (P), el amor por el AhlulBayt (PB) y el mensaje universal del suceso de Karbalá, declaró: «El acontecimiento de Karbalá representa la victoria de la verdad, y el amor por el Imam Huséin (P) es, en realidad, el camino hacia el amor por el Noble Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) y hacia el amor divino».

Añadió que Dios Todopoderoso mantiene siempre viva la memoria de Sus siervos más cercanos y amados, y que el nombre y el recuerdo del Imam Huséin (P) no están limitados a la tierra, sino que también en los cielos se recuerda su grandeza y virtud.

Este erudito pakistaní afirmó: «La personalidad del Imam Huséin (P) es un símbolo luminoso de verdad, sinceridad, lealtad y sacrificio, que permanecerá para siempre como una luz de guía para la humanidad».

Tahir-ul-Qadri, refiriéndose a la conducta del Noble Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), añadió que él ofreció durante toda su vida un ejemplo perfecto de amor, compasión y vínculo con el AhlulBayt (PB), que constituye una fuente permanente de guía para la Umma islámica.

Asimismo, subrayó que el amor por el AhlulBayt (PB) es, en realidad, una manifestación del amor por el Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) y del compromiso con sus enseñanzas.

Qadri continuó refiriéndose al suceso de Karbalá y afirmó que el Imam Huséin (P) ofreció en el campo de Karbalá un ejemplo incomparable de paciencia, perseverancia y firmeza en la verdad, sin precedentes en la historia de la humanidad. No se sometió a la injusticia, la coerción ni la falsedad, y realizó el mayor sacrificio para preservar la religión del Noble Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia).

El fundador y dirigente de Minhaj-ul-Quran concluyó señalando: «El acontecimiento de Karbalá no es únicamente un hecho histórico, sino una lección eterna para la humanidad; una lección que enseña que se debe permanecer firme por la verdad, resistir frente a la injusticia y estar complacido con la voluntad divina. Ese es el verdadero camino hacia el éxito».