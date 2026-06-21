El representante de la FIFA en el campamento de la selección nacional: ¡Estamos orgullosos de ustedes!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El jefe del departamento de federaciones miembro de la FIFA, durante su presencia en el hotel donde se aloja la selección nacional de fútbol de Irán en Estados Unidos, se reunió y conversó con Amir Ghalenoei, seleccionador del equipo nacional.

Mammadov, quien anteriormente también había estado presente en el campamento de la selección en el mes de Farvardin en Turquía, en este encuentro elogió el rendimiento de la selección de Irán en su camino hacia la Copa Mundial 2026 y destacó el papel de Amir Ghalenoei en la dirección del equipo.

Dirigiéndose al seleccionador nacional, afirmó: «Ustedes, en estas difíciles condiciones, lideraron y dirigieron al equipo de la mejor manera para que llegara al Mundial y pudiera participar en esta competición. Usted no es solo el entrenador del equipo, sino también el líder de este conjunto, y estamos orgullosos de usted».

El jefe del departamento de federaciones miembro de la FIFA, al referirse a su presencia en el partido amistoso de Irán en Turquía, declaró: «Estuve presente en ese partido y le dije a los responsables de Turquía que Irán había entrado en la competición en condiciones difíciles y, a pesar de todos los problemas, en su primer partido ofreció un rendimiento muy bueno. El equipo de Irán, pese a todas las limitaciones y desafíos, trabaja sin excusas, mientras que algunos, con todos los recursos y sin restricciones, buscan justificaciones».

Mammadov continuó: «Les dije a los responsables y miembros del equipo de Turquía que deberían aprender de la selección de Irán y de Amir Ghalenoei, quien a pesar de todas las dificultades nunca pone excusas y continúa su trabajo con plena concentración».

En este encuentro, deseó éxito a la selección de fútbol de Irán en su próximo partido contra Bélgica y dijo: «Les deseo victoria a usted y a la selección de Irán en el partido contra Bélgica».

Mammadov enfatizó que su visita al campamento de la selección de Irán se realizó con la coordinación y el permiso de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y afirmó: «Obtuve el permiso del señor Infantino para visitarles a usted y a la selección de Irán, y él también recibió con agrado esta iniciativa. Tengo un interés especial por Irán y me gustaría ver el éxito de este equipo».