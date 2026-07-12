Amplia repercusión del mensaje del Líder Supremo de la Revolución en los medios árabes; énfasis en la venganza de sangre y la resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el mensaje del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, Líder de la Revolución Islámica, publicado con motivo del final de la ceremonia fúnebre del cuerpo del Líder mártir de la Revolución en Irán e Irak, tuvo una amplia repercusión en los medios árabes.

Las cadenas libanesas Al-Manar, Al-Mayadeen y el portal noticioso Al-Ahed, al publicar el texto completo de este mensaje, se centraron en las partes en las que el Líder de la Revolución Islámica, tras saludar al Imam Husein (P), presentó el movimiento de Ashura como la fuente de vida de la nación islámica y de la Revolución Islámica de Irán, subrayando que la Revolución Islámica fue, desde su inicio, una revolución husainita, formada sobre la base de las consignas y enseñanzas de la escuela del Imam Husein (P).

Según el informe de estos medios, el Líder de la Revolución Islámica precisó en este mensaje que cada vez que se derrama la sangre inocente de los combatientes en el camino del Imam Husein (P), la nación islámica despierta, y el tiempo y el lugar se enlazan con Ashura y Karbala; y que lo ocurrido hoy en Irán e Irak es la manifestación renovada de esa misma epopeya husainita que dio nueva vida a la nación y mostró la escuela del Imam Jomeini (que en paz descanse) y del Líder mártir de la Revolución con un nuevo esplendor ante el mundo.

Los medios libaneses también hicieron hincapié en las partes del mensaje en las que se describió la presencia de decenas de millones de personas en las ciudades de Irán e Irak —en especial Teherán, Qom, Mashhad, Nayaf y Karbala— como una presencia "histórica, aplastante para el enemigo y sin precedentes", considerada la continuación del mismo clamor por la injusticia sufrida por el Imam Husein (P) y una respuesta al llamado "¿Hay alguien que me socorra?" (Hal min nasirin yansuruni).

Cadenas yemeníes: énfasis en las dimensiones populares

Las cadenas yemeníes Al-Masirah y la agencia oficial de noticias Saba, destacando las dimensiones populares de este mensaje, escribieron que el ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei describió la presencia histórica del pueblo en la ceremonia fúnebre como un símbolo de la solidaridad de la nación islámica y una señal del fracaso de todos los cálculos de los enemigos, subrayando que esta presencia reveló el grado de fidelidad del pueblo iraní y de los pueblos de la región a los ideales de la Revolución Islámica.

Estos medios también mencionaron partes del mensaje en las que el Líder de la Revolución Islámica consideró que la Revolución de Irán es una extensión natural de la misión profética y del movimiento de Ashura, y presentó al Líder mártir de la Revolución como una figura que recorrió todo el camino de su vida dentro del marco de esa misma escuela.

Cadena iraquí Al-Ahed: enfoque en la venganza de sangre

La cadena iraquí Al-Ahed, en su cobertura, se centró sobre todo en la parte relativa a la venganza de sangre por los mártires de las guerras recientes, y citó al Líder de la Revolución Islámica: "Tomaremos venganza de la sangre del Imam mártir y de todos los mártires de las dos guerras recientes contra los criminales asesinos". Esta cadena también publicó otra parte del mensaje en la que se afirma que la venganza de sangre es una demanda de la nación y que esta demanda se hará realidad sin duda alguna. Al-Ahed también destacó otra frase del mensaje según la cual todos los autores de estos crímenes, cuyos nombres son conocidos, algún día desearán haber tenido una muerte natural en su lecho, pero ese no será el destino que les espera.

Periódicos iraquíes: agradecimiento por la participación popular

El periódico iraquí Al-Sabah, al publicar partes de este mensaje, destacó el agradecimiento del Líder de la Revolución Islámica a las decenas de millones de personas del pueblo de Irán e Irak que participaron en la ceremonia fúnebre, y escribió que él agradeció al pueblo iraquí por su amplia participación en esta ceremonia y prometió la venganza de sangre por el Líder mártir de la Revolución y los demás mártires de las guerras recientes.

Repercusión en los medios de Palestina, Catar y Arabia Saudita

El periódico Al-Quds Al-Arabi, con el titular "Mojtaba Jamenei se compromete a vengar la sangre de su padre", informó que el Líder de la Revolución Islámica, en su primer mensaje tras el final de la ceremonia fúnebre, consideró la venganza de sangre por el Líder mártir de la Revolución como una demanda de la nación islámica y precisó que esta demanda ciertamente se hará realidad.

La cadena Al Jazeera también publicó partes del mensaje como noticia de última hora, citando al Líder de la Revolución Islámica, quien afirmó que los autores del asesinato del Líder mártir de la Revolución y de los demás mártires de las guerras recientes, sin duda alguna, responderán por sus crímenes, y que los hombres libres del mundo pronto asumirán, cada uno, una parte de la misión de vengar la sangre de estos mártires.

El periódico libanés Al-Akhbar, en un informe titulado "Jamenei insiste en preservar el camino de su padre y en vengar su sangre", escribió que el Líder de la Revolución Islámica, tras agradecer la amplia presencia del pueblo de Irán e Irak, renovó su compromiso con el Líder mártir de la Revolución de continuar su camino con firmeza, no temer las dificultades de esta senda y anudar los corazones, como él lo hizo, a las promesas divinas. Este periódico también mencionó partes del mensaje en las que el Líder de la Revolución Islámica subrayó que la venganza de sangre por el Líder mártir de la Revolución y todos los mártires de las dos guerras recientes no es responsabilidad exclusiva de su persona, sino una misión que, incluso en ausencia de las autoridades actuales, será perseguida por los hombres libres del mundo.

El periódico Asharq Al-Awsat centró el eje principal de su informe en la frase "la venganza de la sangre de mi padre es una demanda de la nación y debe hacerse realidad", considerando esta parte del mensaje como su punto más destacado.

La cadena catarí Al-Arabi, al reflejar el mensaje, también hizo hincapié en el compromiso del Líder de la Revolución Islámica de vengar la sangre del Líder mártir de la Revolución y de los demás mártires de las guerras recientes, y consideró este tema como la parte más importante del mensaje.

Por su parte, las cadenas saudíes Al Arabiya y Al Hadath también cubrieron la publicación de este mensaje, centrando sus informes en el compromiso del Líder de la Revolución Islámica de vengar la sangre del Líder mártir de la Revolución.

En conjunto, el mensaje del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, tuvo repercusión en los medios árabes principalmente en torno a tres ejes centrales: primero, la descripción de la presencia de decenas de millones de personas en Irán e Irak como un acontecimiento histórico y aplastante para el enemigo; segundo, el énfasis en la continuidad del camino de la Revolución Islámica y del frente de la resistencia, inspirado en el movimiento de Ashura; y tercero, la declaración de la determinación de vengar la sangre del Líder mártir de la Revolución Islámica y de los demás mártires de las guerras recientes, y la continuidad de este camino hasta su plena realización.

En conjunto, el mensaje del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, tuvo repercusión en los medios árabes principalmente en torno a tres ejes centrales:

Homenaje a la presencia histórica del pueblo: descripción de la presencia de decenas de millones de personas en Irán e Irak como un acontecimiento histórico, aplastante para el enemigo y sin precedentes. Vínculo con Ashura y continuidad de la Revolución: énfasis en la continuidad del camino de la Revolución Islámica y del frente de la resistencia, inspirado en el movimiento de Ashura. Venganza de sangre: declaración de la determinación de vengar la sangre del Líder mártir de la Revolución Islámica y de los demás mártires de las guerras recientes, y la continuidad de este camino hasta su plena realización.

Cabe señalar que los medios de la región describieron este mensaje como el indicio del inicio de una nueva etapa en el liderazgo de la Revolución Islámica, y pusieron especial énfasis en el papel central de la venganza de sangre y la continuidad de la resistencia en esta etapa.