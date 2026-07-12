Irán a EEUU: cumplan sus compromisos o pagarán el precio de incumplirlos

“La era de los acuerdos unilaterales ha llegado a su fin. Les habíamos dicho: cumplan sus palabras; de lo contrario, tendrán que pagar el precio. Ahora deben enfrentarse a la realidad”, ha alertado este domingo el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en un mensaje de X.

Qalibaf ha publicado como anexo a su mensaje, parte del quinto punto del memorando de entendimiento de 14 cláusulas Irán-EE.UU., en el que se hace hincapié en la reapertura del estrecho de Ormuz respetando los “arreglos iraníes”.

La madrugada de este domingo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que había lanzado ataques contra la zona sur de Irán, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Ormuz.

Poco antes del anuncio, residentes de las ciudades portuarias de Asaluye y Bandar Dayer, en la provincia de Bushehr, informaron haber escuchado varias explosiones. La ubicación exacta de las detonaciones no pudo determinarse de inmediato.

Anteriormente, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, después de disparos de advertencia contra un buque en el estrecho de Ormuz; el buque había apagado sus sistemas de identificación y comunicación e incumplido las rutas de navegación autorizadas en el estrecho.

El Ejército y el CGRI de Irán han respondido la mañana de este domingo a la nueva agresión de Estados Unidos, atacando sus instalaciones militares en Baréin, Kuwait, Jordania, Catar y Omán, y han alertado que darán una respuesta más contundente a las nuevas agresiones.