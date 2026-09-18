El control del acceso al ciberespacio en la familia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ciberespacio se ha convertido hoy en día en una parte inseparable de la vida cotidiana de las familias. Aunque este fenómeno ha proporcionado numerosas oportunidades para la educación, la comunicación y el progreso, también ha traído consigo amenazas serias para la integridad de la familia y la crianza de los hijos. En tales circunstancias, la gestión del acceso de los miembros de la familia, especialmente de los niños y adolescentes, a este espacio se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes de los padres y de los responsables de la educación.

La necesidad de controlar el acceso al ciberespacio

El Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Alí Jamenei, en un encuentro con las familias de los mártires de la seguridad, señaló respecto a los daños del ciberespacio: «En este mercado confuso de voces diversas del ciberespacio y de la multiplicidad mediática que existe, entre estas voces variadas, una voz ha quedado aislada, y es la voz de la transmisión de los saberes generacionales y familiares.» Refiriéndose al debilitamiento del papel educativo de la familia, advirtió: «Antes aconsejábamos a los jóvenes y les preveníamos contra el mal amigo, el mal compañero; ahora el mal compañero está dentro de su bolsillo, la pantalla del mal compañero está frente a sus ojos, todo está ahí.» [1]

Fundamentos coránicos del control del acceso

El Sagrado Corán señala la responsabilidad de los padres en la protección de sus hijos frente a los daños: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [2] (¡Oh, los que creéis! Preservaos a vosotros mismos y a vuestras familias de un fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras.) Este versículo explica claramente el deber de los padres de proteger a la familia frente a los daños y las desviaciones.

Otro versículo: «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَی لَهُمْ» [3] (Di a los creyentes que bajen su mirada y preserven su castidad; eso es más puro para ellos.) Este versículo insiste en el control de la mirada y la preservación de la castidad, lo cual encuentra una manifestación evidente también en el ciberespacio, ya que gran parte de los daños de este espacio se infiltra en las familias a través de contenidos visuales e icónicos.

Y en la sura Ar-Rum leemos: «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» [4] (Y entre Sus signos está que creó para vosotros, de vosotros mismos, cónyuges para que halléis sosiego en ellos, y puso entre vosotros amor y misericordia.) Este versículo muestra que la familia es el lugar de la sakina (sosiego) y la tranquilidad, y que todo factor que perturbe esta tranquilidad debe ser controlado.

Dimensiones del control del acceso

Control del contenido: los padres deben supervisar el contenido con el que sus hijos se encuentran en el ciberespacio. El libro «Mi corazón está en otro lugar: habilidades para la gestión del ciberespacio en la familia», escrito por Bahareh Nasiri, Ameneh Bakhtiari y Marzieh Taheri, publicado por la editorial Mehrestan, aborda la enseñanza de habilidades de gestión del ciberespacio en la familia y familiariza a los padres con el estilo de vida virtual, las características de los nuevos medios, las razones de la inclinación de los adolescentes hacia el ciberespacio y la gestión del tiempo de permanencia en él. [5]

Control del tiempo: limitar el tiempo de permanencia en el ciberespacio es una de las estrategias más eficaces. El libro «La familia y la alfabetización en el ciberespacio», escrito por Ruholá Purtaleb, publicado por la editorial Andishkade Ravabet-e Beinolmelal en 145 páginas, ofrece una guía práctica con el objetivo de mejorar la alfabetización digital y la gestión inteligente de la presencia en el ciberespacio. [6]

Principios educativos en el control del acceso

El Imam Ya'far as-Sadiq (P) dice: «إنَّ خَیرَ ما وَرَّثَ الآباءُ لِأَبنائِهِم الأَدَبُ لاَ المالُ؛ فَإِنَّ المالَ یَذهبُ و الأَدَبُ یَبقی». [7] Lo mejor que los padres legan a sus hijos es la educación (adab), no la riqueza; porque la riqueza se acaba, mientras que la educación y la buena crianza perduran.

En una investigación se ha delineado la crianza de los hijos conforme al método correcto y aprobado por los Ahl al-Bayt (PB) como el deber más fundamental de los padres, y se ha hecho hincapié en el «principio de responsabilidad» como una de las estrategias para el control de los hijos y la creación de una cultura de uso apropiado del ciberespacio. [8]

Declaraciones del Líder mártir de la Revolución sobre la responsabilidad del control

El Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Alí Jamenei, en sus declaraciones durante el encuentro con las familias de los mártires de la seguridad, subrayó: «¡Que quienes están en contacto con el ciberespacio presten atención a estos puntos! No se debe difundir en el ciberespacio todo lo que viene a la mente del ser humano; consideren cuál es su efecto; observen qué impacto tiene sobre la gente, sobre el pensamiento de la gente, sobre el estado de ánimo de la gente.» Y añadió: «Es posible que en el ciberespacio un análisis erróneo, una noticia falsa, una interpretación equivocada de un asunto sumerja a la gente en la ansiedad, la duda o el temor. Estas son cosas que destruyen la seguridad psicológica de la sociedad.» [9]

El papel del autocontrol en la educación

El Hoyatoleslam Wafi, subrayando el método basado en la «vacunación» en la crianza de los hijos, ha declarado: es necesario adoptar en la crianza de los hijos un método que genere en ellos autocontrol, y de hecho se trata del método de la vacunación, del cual muchas grandes personalidades de nuestra cultura se han beneficiado en su formación. [10]

El libro «La educación del niño en el Islam», del Markaz al-Risala, también enfatiza que la responsabilidad de los padres en la educación se vuelve cada vez mayor cuando la sociedad se aleja del Islam, o cuando una sociedad es islámica solo en apariencia sin haber adoptado realmente el Islam como su modo de vida en la práctica, debido a la influencia de costumbres, tradiciones, pensamientos y métodos educativos poco saludables sobre la crianza del niño, especialmente a través de los medios de comunicación masiva como la radio, la televisión y el cine. [11]

El control del acceso de la familia al ciberespacio es una necesidad ineludible en la época actual. Apoyándose en las enseñanzas coránicas, la Sira (conducta) de los Ahl al-Bayt (PB) y las orientaciones del Líder Supremo de la Revolución Islámica, es posible adoptar estrategias eficaces para gestionar este espacio. Los principios más importantes son: la institucionalización del principio de responsabilidad en la familia, el fomento del espíritu de autocontrol en los hijos en lugar del control externo puro, la familiarización de los padres con las nuevas herramientas de gestión del ciberespacio, la limitación del tiempo y del contenido de acceso, y el fortalecimiento del vínculo afectivo entre los miembros de la familia, que constituye el mejor escudo frente a las amenazas del ciberespacio. Tal como señaló el Líder Supremo de la Revolución Islámica, es necesario ejercer una gestión activa respecto al ciberespacio y preservar la seguridad psicológica de la familia y de la sociedad en este ámbito.

Notas:

Declaraciones del Líder Supremo de la Revolución Islámica en el encuentro con las familias de los mártires de la seguridad, 27 de octubre de 2024, sitio web de la Oficina del Líder Supremo. Sagrado Corán, sura At-Tahrim, versículo 6. Sagrado Corán, sura An-Nur, versículo 30. Sagrado Corán, sura Ar-Rum, versículo 21. Nasiri, Bahareh; Bakhtiari, Ameneh; y Taheri, Marzieh. «Mi corazón está en otro lugar: habilidades para la gestión del ciberespacio en la familia». Editorial Mehrestan, 2018. Purtaleb, Ruholá. «La familia y la alfabetización en el ciberespacio». Editorial Andishkade Ravabet-e Beinolmelal, 2022, p. 145. Imam Ya'far as-Sadiq (P), «Tuhaf al-Uqul», p. 370; «Bihar al-Anwar», t. 78, p. 236. Entrevista con el Hoyatoleslam Farouhar, Agencia de Noticias Rasa, 2016. Declaraciones del Líder Supremo de la Revolución Islámica en el encuentro con las familias de los mártires de la seguridad, 27 de octubre de 2024, sitio web de la Oficina del Líder Supremo. Entrevista con el Hoyatoleslam Wafi, Agencia de Noticias Rasa, 2016. Markaz al-Risala. «La educación del niño en el Islam». Primera edición, Qom, 1997/1998.

Firuzeh Deldari (investigadora, activista de medios y del ciberespacio)