La mujer es socia de la riqueza, no una dependiente! El manifiesto del bienestar familiar en la escuela de el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Mohammad Hosein Amin, escritor e investigador religioso, en un escrito exclusivo para ABNA, ha explicado los derechos de bienestar de la mujer en la familia desde la perspectiva de el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él):

El bienestar; más que una necesidad, un derecho divino

En la visión revelada del Islam, la familia es un centro para el crecimiento, y este crecimiento no es posible sin satisfacer las necesidades físicas y psicológicas. Muchos suponen que el derecho financiero de la mujer se resume solo en un trozo de pan y un techo para refugiarse; sin embargo, la verdad de la religión es algo más allá de la «supervivencia». La mujer, como pilar emocional del hogar, tiene el derecho de tener una parte digna y acorde con su dignidad humana de la riqueza y las posesiones de su esposo. Esta visión reivindicativa del bienestar tiene sus raíces en el principio de que el dinero en manos del hombre no es su propiedad personal, sino un fideicomiso divino para expandir la tranquilidad en la familia. Cuando hablamos del «derecho al bienestar», nos referimos a salir del círculo de la necesidad y entrar en el ámbito de la «prosperidad». Aquí es donde la mujer no es una dependiente que espera una ración, sino una socia que debe sentir el buen sabor de los bienes de su esposo en los detalles más mínimos de la vida.

De hecho, el Islam, con una visión realista, considera la pobreza impuesta en el hogar como la raíz de muchos vicios morales y colapsos emocionales. El hombre que tiene capacidad financiera pero mantiene a su esposa en la penuria, en realidad, golpea la raíz de su propia autoridad y afecto. Por lo tanto, el bienestar de la mujer no es un bien de lujo, sino una necesidad para proteger el sagrado recinto de la familia frente a las tempestades de los tiempos.

La línea roja de el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) frente a la tacañería

El Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), con una visión sabia, estableció una regla en el estilo de vida islámico que se conoce como la «regla de expansión». Su Excelencia definió claramente la frontera entre la gestión económica y la tacañería destructora del hogar. El octavo Imam (PB) creía que la bendición de Dios sobre el hombre debe manifestarse en la mesa, la vestimenta y el confort de su esposa e hijos. Esta es una orden explícita que no permite que la riqueza del hombre se estanque en las cuentas bancarias mientras los miembros de su hogar permanecen anhelando lo mínimo.

En una declaración impactante, el octavo Imam (PB) advierte que el hombre no debe ser tan estricto y tacaño que los miembros del hogar vinculen la amargura de su presencia con la pobreza. Él afirma: «صَاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَی عِیَالِهِ» [1]. Estas palabras significan que cuanto más aumentan las posesiones del hombre, la calidad de vida de la mujer también debe mejorar en la misma proporción. Esta justicia distributiva en la unidad más pequeña de la sociedad, es decir, la familia, garantiza la salud mental de la sociedad.

Si un hombre ignora este derecho, en realidad ha cometido una injusticia oculta. El Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) afirma explícitamente que si un hombre tiene la capacidad y es estricto con su esposa, los miembros del hogar desearán su muerte para liberarse del mal de su tacañería y acceder a su herencia [2]. Esta seria advertencia muestra la importancia excepcional del bienestar en la visión de los Ahl-ul-Bait (PB); ya que el tacaño es la persona más odiada en su propia casa.

La mujer; gestora de la belleza y socia de la riqueza

La mujer, en el sistema de pensamiento del Shiísmo, es la gestora de la belleza y la tranquilidad del hogar. Para desempeñar este papel, ella necesita herramientas y facilidades. El Islam pide al hombre que vea las necesidades de su esposa más allá de la simple comida y vestimenta. En nuestros relatos se enfatiza que el hombre, en cada festividad y ocasión, debe preparar un regalo para su esposa para que ella sepa que la riqueza del hombre está al servicio de su felicidad [3]. Esto significa que la mujer tiene una parte emocional y de bienestar definida en todos los bienes de su esposo.

El verdadero significado de «ser socia de la riqueza» es que la mujer no debe sentir vergüenza o subordinación por cada gasto pequeño o grande. El sustento (Nafaqah) definido en la jurisprudencia shií se basa en el «estatus de la mujer», no en los mínimos de subsistencia. Si una mujer creció en una familia acomodada, el hombre está obligado a proporcionarle el mismo nivel de vida. Esto significa que la religión, en lugar de una igualación hacia la pobreza, busca preservar la dignidad y elevar la calidad de vida de las mujeres.

Al final, debe decirse que el bienestar de la mujer genera bendición. En nuestra lógica narrativa, el hombre que se esfuerza por el bienestar de su familia es como un مجاهد (combatiente) que lucha con la espada en el camino de Dios [4]. Cuando el hombre abre su mano generosa hacia su esposa, en realidad ha abierto las puertas del sustento divino hacia sí mismo. Una mujer feliz y próspera educa un hogar cálido e hijos con autoestima, lo cual es, en sí mismo, la mayor riqueza para cualquier sociedad que camina hacia la excelencia.

Sin duda, este escrito busca explicar los derechos éticos de la dama de la familia, y otros fundamentos como evitar el lujo, no pedir al esposo en momentos de pobreza, evitar el despilfarro, etc., son otros temas importantes de los cuales las damas son responsables en una vida compartida.

Fuentes y notas al pie:

[1]. Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub, Al-Kafi, vol. 4, p. 11, h. 5: «صَاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَی عِیَالِهِ.» (El poseedor de la bendición tiene la obligación de expandir el bienestar sobre sus dependientes y su familia).

[2]. Saduq, Muhammad ibn Ali, Man La Yahduruhu al-Faqih, vol. 2, p. 68: «إنَّ العِیالَ أسَراءُ الرَّجُلِ، فَمَن أنعَمَ اللّهُ عَلَیهِ نِعمَةً فَلْیُوَسِّعْ عَلی اُسَرائهِ، فإن لَم یَفعَلْ أوشَکَ أن تَزولَ تِلکَ النِّعمةُ.» (La familia son los cautivos del hombre; así que a quien Dios le dé una bendición, que sea generoso con sus cautivos, de lo contrario, es probable que esa bendición desaparezca) y también en un relato similar de el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) donde dice: «یُشبهُ أَن یَتَمَنَّوا مَوْتَهُ» (Es probable que deseen su muerte).

[3]. Nuri, Hosein, Mustadrak al-Wasa'il, vol. 15, p. 203: «فَإِذَا کَانَ یَوْمُ عِیدٍ فَیُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ فِی الشَّیْءِ الَّذِی لَمْ یَکُونُوا یَأْکُلُونَهُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.» (En los días de festividad, el hombre debe expandir el bienestar sobre ellos en cosas que no solían comer en los demás días).

[4]. Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub, Al-Kafi, vol. 5, p. 88, h. 1: «الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ حَلَالٍ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.» (Aquel que se esfuerza por el bienestar y el sustento de su familia de manera lícita es como el que lucha en el camino de Dios).