Marilion Zambrano – ABNA
Movimientos sociales en Caracas exigen ante la ONU el cese de las agresiones contra Irán y Palestina
11 mayo 2026 - 22:23
Código de noticia: 1813052
fuente: Abna24
Representantes de movimientos sociales, organizaciones pacifistas se concentraron frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para rechazar las agresiones contra Irán y Palestina, exigir un alto al fuego real y denunciar las acciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.
Su comentario