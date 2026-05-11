  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Vídeo

Movimientos sociales en Caracas exigen ante la ONU el cese de las agresiones contra Irán y Palestina

11 mayo 2026 - 22:23
Código de noticia: 1813052
fuente: Abna24
Movimientos sociales en Caracas exigen ante la ONU el cese de las agresiones contra Irán y Palestina

Representantes de movimientos sociales, organizaciones pacifistas se concentraron frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para rechazar las agresiones contra Irán y Palestina, exigir un alto al fuego real y denunciar las acciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

Descargar 25 MB

Marilion Zambrano – ABNA

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha