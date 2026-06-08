Senador: ataques de Israel contra Irán agravan la humillación de Trump

“Esta guerra ha sido humillante para Trump y para el poder estadounidense en general. Y cuando Trump anuncia que va a llamar a Netanyahu para decirle que no tome represalias, y en cuestión de horas Netanyahu toma represalias, la humillación no hace más que agravarse”, escribió Murphy en X.

Añadió que Trump ha perdido el control de la guerra y criticó la “flagrante incompetencia” del presidente estadounidense.

Trump pidió el domingo al primer ministro del régimen de Israel, Benjamín Netanyahu, en una llamada telefónica, que se abstuviera de lanzar un ataque contra la República Islámica, según un funcionario de Washington.

El mandatario republicano también dijo en una entrevista con The Financial Times que él es quien toma las decisiones y por lo tanto Netanyahu tendría que aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos alcance con Irán.

No obstante, el régimen sionista llevó a cabo ataques contra objetivos dentro del territorio iraní utilizando misiles balísticos lanzados desde el aire, en una flagrante violación del frágil alto el fuego.

Previamente, tras repetidas violaciones del alto el fuego del y acciones agresivas por parte de Israel contra el Líbano y el territorio iraní, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron varios objetivos militares en el norte de los territorios palestinos ocupados, durante la noche de este domingo.

La República Islámica ha advertido que cualquier aventura hostil del régimen sionista contra el Líbano o Irán será respondida con una respuesta contundente y total por parte de las valientes Fuerzas Armadas de Irán.