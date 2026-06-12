Netanyahu está preocupado por un posible entendimiento entre Teherán y Washington

Según la cadena Al Jazeera, el periódico 'Yedioth Ahronoth' publicado en los territorios ocupados, citando fuentes, informó que Benyamin Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, en una conversación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enfatizó que comprende su esfuerzo por alcanzar un acuerdo con Irán.

Sin embargo, el primer ministro del régimen sionista le dijo a Trump que el régimen de Israel no debería ser la víctima o el perjudicado por este posible acuerdo.

Según este informe, estas declaraciones se hicieron en el marco de las consultas entre ambas partes sobre las negociaciones en curso entre Washington y Teherán.

Esta noticia se publica después de que el presidente de Estados Unidos anunciara esta madrugada en rueda de prensa en la Casa Blanca: “Acabamos de alcanzar un excelente acuerdo sobre la guerra con Irán y se van a finalizar los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días. Probablemente firmaremos en Europa, y eso es algo bueno”.