Causas del incumplimiento del pacto por parte del pueblo de Kufa

Código de noticia: 1828163 fuente: Abna24

Agencia de Noticias AhlulBayt (AS): Muslim ibn Aqil, en calidad de representante del Imam Huséin (P), entró en Kufa tras las numerosas peticiones de su población. Fue recibido con lágrimas y amplias muestras de lealtad y juramentos de fidelidad. Sin embargo, apenas dos meses después, bajo el intenso clima de presión y represión organizado por Ubaydullah ibn Ziyad, la situación cambió por completo. Las políticas severas, las amenazas contra los seguidores de AhlulBayt (PB), el soborno a los líderes tribales y el encarcelamiento de figuras influyentes como Mukhtar y Hani ibn Urwa provocaron que los habitantes de Kufa rompieran sus compromisos uno tras otro. Finalmente, Muslim ibn Aqil quedó aislado y abandonado.