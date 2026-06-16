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Primera noche de Muharram

Causas del incumplimiento del pacto por parte del pueblo de Kufa

En ocasión del martirio de Muslim ibn Aqil (P)
17 junio 2026 - 01:40
Código de noticia: 1828163
fuente: Abna24
Causas del incumplimiento del pacto por parte del pueblo de Kufa

Agencia de Noticias AhlulBayt (AS): Muslim ibn Aqil, en calidad de representante del Imam Huséin (P), entró en Kufa tras las numerosas peticiones de su población. Fue recibido con lágrimas y amplias muestras de lealtad y juramentos de fidelidad. Sin embargo, apenas dos meses después, bajo el intenso clima de presión y represión organizado por Ubaydullah ibn Ziyad, la situación cambió por completo. Las políticas severas, las amenazas contra los seguidores de AhlulBayt (PB), el soborno a los líderes tribales y el encarcelamiento de figuras influyentes como Mukhtar y Hani ibn Urwa provocaron que los habitantes de Kufa rompieran sus compromisos uno tras otro. Finalmente, Muslim ibn Aqil quedó aislado y abandonado.

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