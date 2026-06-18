Trump: Nos quedaríamos sin petróleo en 4 semanas sin acuerdo con Irán

“Nos quedaríamos sin reservas en unas cuatro semanas”, indicó Donald Trump el miércoles durante la cumbre del G7 en Francia, al hablar del reciente memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin a la guerra.

Respecto a la crisis que viven Estados Unidos y el mundo como consecuencia de la guerra estadounidense e israelí contra Irán, y sobre la posible situación si no se hubiera abierto el estrecho de Ormuz, agregó que “hay reservas en todo el mundo, y realmente se agotarían, y llegaría un momento en que no se podrían conseguir”.

Subrayó que sería un caos total si se acabara el petróleo. “Lo que esto permite es que los barcos puedan zarpar”, dijo refiriéndose al acuerdo con Irán. “Si seguimos bombardeando, esos barcos no podrán zarpar”, agregó.

En las últimas semanas, la Agencia Internacional de Energía (AIE), una organización de países consumidores de petróleo, ha advertido sobre la disminución de las reservas petrolíferas.

El director de la AIE, Fatih Birol, declaró el mes pasado que la liberación de reservas de petróleo estaba ayudando a mantener el suministro del mercado, pero advirtió que las reservas “no son ilimitadas”.

En aquel momento, indicó que, debido a la guerra y al cierre del estrecho de Ormuz, solo quedaban existencias comerciales para unas pocas semanas.

La AIE también advirtió en mayo que la demanda de petróleo superaría la oferta este año.

En este contexto, en su informe mensual publicado este miércoles, la agencia redujo su pronóstico de demanda mundial de petróleo para este año debido a la crisis de suministro en el Golfo Pérsico.

La agencia prevé ahora que la demanda mundial de petróleo caerá 1.1 millones de barriles diarios en 2026, una revisión drástica frente a su estimación anterior de una caída de 420,000 barriles diarios, lo que refleja los elevados precios y las graves interrupciones del suministro provocadas por el conflicto.

Además, reveló que los inventarios de petróleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compuesta por 38 Estados desde América del Norte y América del Sur hasta Europa y Asia-Pacífico, cayeron a sus niveles más bajos desde 1990, debido a las repercusiones de la guerra contra Irán y a las interrupciones del suministro a través del estrecho de Ormuz en los últimos meses.

Mientras tanto, los datos publicados esta semana indican que la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos ha alcanzado su nivel más bajo desde 1983: alrededor de 340 millones de barriles.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo transitaba por el estrecho. Su cierre provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo durante los últimos meses, lo que también elevó los precios en las gasolineras para los consumidores.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el mandatario estadounidense firmaron en la madrugada de este jueves de forma digital el memorando de entendimiento y pusieron en vigor el acuerdo antes de lo previsto inicialmente.

El memorando de entendimiento mediado por Pakistán tiene como principal objetivo poner fin a la guerra de agresión lanzada por Estados Unidos y el régimen de Israel el pasado mes de febrero, la cual fue respondida por Irán con amplias operaciones de represalia.

Como el primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval impuesto al país persa.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha destacado que Washington y el régimen de Tel Aviv fracasaron en alcanzar todos los objetivos que se habían fijado con la agresión, por lo que, según ha señalado, medios y analistas occidentales han calificado el memorando de entendimiento como una derrota para Estados Unidos.