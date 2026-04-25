El Reino Unido y Finlandia condenan los ataques contra periodistas en el Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Reino Unido y Finlandia han condenado los ataques del régimen sionista contra periodistas en el Líbano y han exigido que se garantice de forma inmediata la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación.

Ambos países, en una declaración conjunta como copresidentes de la "Coalición por la Libertad de los Medios", afirmaron que los periodistas tienen una función esencial para exponer las realidades del conflicto y subrayaron que su victimización es "inaceptable". En dicho comunicado se hizo referencia al martirio de Amal Khalil, periodista libanesa que cayó mártir en un ataque perpetrado el pasado 22 de abril en el sur del Líbano.

Por su parte, el Sindicato de Editores de Prensa del Líbano anunció que, con el martirio de Amal Khalil en la localidad de Al-Tiri (una zona situada en el sur del país), el número de periodistas y trabajadores de medios fallecidos en los ataques del régimen sionista desde el 2 de marzo asciende ya a 27 personas, sumando además una gran cantidad de heridos. Asimismo, se informó de que la periodista había recibido previamente amenazas por parte del ejército del régimen sionista.

Esta entidad libanesa, al condenar el ataque "deliberado" contra los comunicadores, instó a las instituciones mediáticas internacionales y árabes a brindar su apoyo a los medios del Líbano. Por otro lado, la agencia oficial de noticias libanesa denunció que las fuerzas del régimen sionista han atacado las rutas que conducen al lugar del incidente con el objetivo de impedir las labores de socorro, bloqueando así el acceso de los equipos de emergencia.