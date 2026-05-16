Mensaje del Líder de la Revolución con motivo del Día de la Lengua Persa y homenaje al Hakim Abul Qasem Ferdowsi

“El idioma y la literatura persas constituyen una de las mayores herramientas para promover la rica cultura y civilización del Irán islámico en el ámbito internacional”, escribió el Ayatolá Jameneí en su cuenta de X el viernes.

“La nación iraní ha demostrado durante la reciente Defensa Sagrada [contra la invasión estadounidense-sionista] que los relatos legendarios de Ferdowsi son una realidad de sus vidas y un reflejo de su carácter heroico”, añadió.

“Los valientes conceptos coránicos forjan al ser humano en el Shahnameh unen a todas las etnias y estratos sociales iraníes en la preservación de su identidad, independencia y en la lucha contra los agresores “como Zahhak”, señaló.

“La epopeya de la nación iraní, marcada por la presencia, la defensa y la victoria, impone un deber fundamental a las personas de cultura y arte para que se eleven como Ferdowsi y propicien un “renacimiento artístico” tras el alzamiento de la nación”, añadió el Ayatolá Jameneí.

“Deben fusionar el pensamiento y la pluma con el arte para narrar e inmortalizar el gran alzamiento de la nación en la historia”, reiteró.

“La valiente resistencia y la gloriosa victoria contra el ataque de los demonios del mundo han preparado aún más a la nación para proteger la independencia civilizacional y enfrentar la agresión lingüística, cultural y del estilo de vida estadounidense”, añadió el Líder Supremo.