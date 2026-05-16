Irán exige juzgar a autores del genocidio israelí contra palestinos

El Ministerio iraní de Exteriores ha emitido una declaración este viernes con motivo del 78.° aniversario del Día de la Nakba, o “catástrofe”, en referencia a la limpieza étnica de Palestina y la destrucción casi total de la sociedad palestina en 1948.

“En el aniversario de la imposición de la entidad sionista a la región y al mundo, que con razón ha sido denominada el Día de la Nakba, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán recuerda la responsabilidad jurídica y moral de la comunidad internacional para detener el genocidio, poner fin a la ocupación y juzgar y castigar a los criminales sionistas”, reza la declaración.

El comunicado señala que hace 78 años, “en un día como hoy”, se produjo “la más terrible tragedia humana y moral de la era contemporánea” con la proclamación de la “entidad sionista ilegítima” en la Palestina histórica, cuyas consecuencias —según Teherán— continúan afectando tanto a Asia Occidental como al resto del mundo.

La Cancillería iraní ha sostenido que el “Día de la Nakba” simboliza “la conspiración de los enemigos de la humanidad contra Palestina y la región de Asia Occidental” subrayando que una de las consecuencias directas de ese proceso ha sido la “inseguridad permanente” en la región, así como la “normalización de la violación del derecho internacional y de los crímenes”.

En la declaración, la cartera ha denunciado que durante las últimas ocho décadas “las más brutales violaciones del derecho internacional” han sido cometidas por Israel y ha acusado a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y “algunos otros países europeos” de respaldar a las autoridades israelíes en la comisión de “los más atroces crímenes internacionales” en los territorios palestinos ocupados.

El texto añade que en los últimos tres años el “proyecto colonial de eliminación de Palestina” ha entrado en una nueva fase y acusa a Israel de llevar a cabo un “genocidio despiadado” contra el pueblo palestino utilizando “las armas más letales suministradas por Estados Unidos y sus aliados occidentales”.

La declaración subraya que las acciones israelíes contra los palestinos constituyen “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”, motivo por el cual —según el comunicado— diversas instancias judiciales internacionales han iniciado procesos para juzgar a responsables israelíes. No obstante, Teherán ha afirmado que las “presiones ilegales” de Washington sobre los tribunales internacionales han impedido la aplicación de justicia contra los líderes israelíes, calificando a las administraciones estadounidenses de “cómplices directos” del genocidio contra los palestinos.

El Ministerio iraní ha reiterado además el apoyo de la República Islámica al “derecho fundamental del pueblo palestino a resistir contra la ocupación y el apartheid” condenando “enérgicamente” las acciones israelíes y ha rechazado de forma absoluta cualquier plan que implique el desplazamiento forzado de los habitantes de Gaza y Cisjordania de sus territorios.

Finalmente, la Cancillería ha reafirmado la postura “constante y de principios” de Irán en respaldo al “derecho legítimo del pueblo palestino a resistir frente a la ocupación y la agresión”, así como al derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra natal y a la creación de un Estado palestino “independiente y unificado” con capital en Al-Quds (Jerusalén).

El Día de la Nakba o “catástrofe” se conmemora cada 15 de mayo por el pueblo palestino para recordar la limpieza étnica de Palestina y la destrucción casi total de la sociedad palestina en 1948 y el desplazamiento masivo de cientos de miles de palestinos.

Entre 1947 y 1949, al menos 750 000 palestinos de una población de 1,9 millones se convirtieron en refugiados más allá de las fronteras del Estado. Las tropas sionistas tomaron más del 78 por ciento de la Palestina histórica, realizaron una despiadada limpieza étnica, destruyeron unas 530 aldeas y ciudades y mataron a unos 15 000 palestinos en una serie de atrocidades masivas, incluidas más de 70 masacres.