España: el silencio no es opción, frente al genocidio y guerra de Israel

En declaraciones realizadas este viernes, el socialista Pedro Sánchez ha explicado que la ausencia de España en el festival internacional de música de Eurovisión refleja su firme compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional.

“Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos y la legalidad internacional también se expresa a través de la cultura”, dijo Sánchez en un mensaje de vídeo compartido en X.

El mandatario español ha afirmado que “esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel. (…) Frente a la guerra ilegal y también el genocidio, el silencio no es una opción y no podemos permanecer indiferentes ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano”, ha añadido.

Sánchez ha puesto de relieve que la ausencia de España “es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad” compartida por países como Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia, además “de muchos fans de toda Europa que se han alejado del festival”.

“Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena. Pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia”, ha recalcado, sobre el festival de Eurovisión 2026 que comenzó el 12 de mayo, y la Gran Final está programada para este sábado.

Pedro Sánchez es conocido por sus esfuerzos para enfrentar las acciones israelíes en la Franja de Gaza y el Líbano las cuales ha calificado abiertamente de genocidas. Recientemente, España ha instado a la Unión Europea (UE) a rescindir su acuerdo de asociación con Israel e imponer sanciones al régimen de Tel Aviv.

Hasta mayo de 2026, la brutal guerra israelí iniciada en octubre de 2023 contra Gaza ha dejado un saldo de más de 73 000 palestinos muertos y más de 172 000 heridos.

Estas cifras en Líbano, desde la renovada agresión israelí el 2 de marzo de este año, incluyen al menos 2869 personas muertas, 8730 heridas y más de un millón de desplazados.