Gesto simbólico en un centro shií de Estados Unidos tras el incidente de San Diego

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La pastora «Rebeca Sarah Halvorson», de la Iglesia Unida de Irvine (ciudad de Irvine, estado de California), asistió al Centro de Conocimientos Islámicos del Condado de Orange para participar en la ceremonia de la oración del viernes de los shiíes. Este gesto de solidaridad, realizado tras el reciente ataque terrorista contra el Centro Islámico de San Diego, transmitió un claro mensaje de unidad y apoyo mutuo hacia la comunidad musulmana.

La pastora Halvorson expresó su apoyo mediante un gesto simbólico durante la ceremonia, entregando ramos de flores a las mujeres presentes en la oración.

El pasado lunes, en un ataque mortal contra el Centro Islámico de San Diego —la mezquita más grande de esta ciudad en California— murieron cinco personas, entre ellas dos presuntos atacantes adolescentes.