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Gesto simbólico en un centro shií de Estados Unidos tras el incidente de San Diego

23 mayo 2026 - 15:10
Código de noticia: 1817795
fuente: Abna24
Gesto simbólico en un centro shií de Estados Unidos tras el incidente de San Diego

La presencia simbólica de una pastora de Irvine en la oración del viernes de los shiíes del Centro de Conocimientos Islámicos del Condado de Orange (IECOC), junto con la entrega de flores a las mujeres presentes, reforzó el mensaje de unidad y solidaridad interreligiosa en California tras el incidente de San Diego.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La pastora «Rebeca Sarah Halvorson», de la Iglesia Unida de Irvine (ciudad de Irvine, estado de California), asistió al Centro de Conocimientos Islámicos del Condado de Orange para participar en la ceremonia de la oración del viernes de los shiíes. Este gesto de solidaridad, realizado tras el reciente ataque terrorista contra el Centro Islámico de San Diego, transmitió un claro mensaje de unidad y apoyo mutuo hacia la comunidad musulmana.

La pastora Halvorson expresó su apoyo mediante un gesto simbólico durante la ceremonia, entregando ramos de flores a las mujeres presentes en la oración.

El pasado lunes, en un ataque mortal contra el Centro Islámico de San Diego —la mezquita más grande de esta ciudad en California— murieron cinco personas, entre ellas dos presuntos atacantes adolescentes.

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