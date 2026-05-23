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Italia e Irlanda exigen el cese de la violencia en Cisjordania

23 mayo 2026 - 15:30
Código de noticia: 1817801
fuente: irna
Italia e Irlanda exigen el cese de la violencia en Cisjordania

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, en una reunión conjunta en Roma, condenando la violencia de los colonos israelíes, exigieron el cese de la construcción de asentamientos y también un aumento inmediato de la ayuda humanitaria a Gaza.

Según la agencia de noticias Anadolu, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, acordaron ayer viernes condenar la violencia de los colonos sionistas contra los palestinos, así como garantizar el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

En una rueda de prensa conjunta con su homólogo irlandés tras la reunión en Roma, Meloni declaró: “También estamos de acuerdo en algunas posturas firmes con respecto a la situación en Gaza y Cisjordania”.

Martin también enfatizó la necesidad de poner fin inmediatamente a los conflictos en Oriente Medio, Irán, Líbano y la disputa entre el régimen de Israel y Palestina, y señaló: “Esto solo se logrará con un compromiso real con la diplomacia, el diálogo, los derechos humanos y el derecho internacional”.

El primer ministro de Irlanda también enfatizó la necesidad de poner fin a la violencia en Cisjordania y detener la construcción de asentamientos, y añadió que debe abrirse un camino real para el diálogo. “Debe permitirse la entrada a Gaza de un volumen mucho mayor de ayuda humanitaria”, señaló.

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