  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Vídeo

Munashada al-Ghadir; una hoja de la veracidad del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)

4 junio 2026 - 02:39
Código de noticia: 1822197
fuente: Abna24
Munashada al-Ghadir; una hoja de la veracidad del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)

La munashada al-Ghadir es uno de los métodos de argumentación en la historia del Islam en el que, mediante el juramento exigido a los presentes en las asambleas públicas, se enfatizaba en el acontecimiento de Ghadir y la veracidad de la wilaya del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). Este método, que se observa especialmente en la sira del Imam ʿAlí (P) y otros grandes personajes, constituye una forma de obtener la confesión de los testigos y recordar una verdad histórica y doctrinal.

Descargar 26 MB

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha