Munashada al-Ghadir; una hoja de la veracidad del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)

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La munashada al-Ghadir es uno de los métodos de argumentación en la historia del Islam en el que, mediante el juramento exigido a los presentes en las asambleas públicas, se enfatizaba en el acontecimiento de Ghadir y la veracidad de la wilaya del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). Este método, que se observa especialmente en la sira del Imam ʿAlí (P) y otros grandes personajes, constituye una forma de obtener la confesión de los testigos y recordar una verdad histórica y doctrinal.