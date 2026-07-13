El martirio del gran líder de los musulmanes inició el despertar de Irán; millones reafirmaron la determinación de la Umma

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) – El Ayatolá Reza Ramazani, Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P), emitió un comunicado con motivo del martirio y sepelio del mártir Líder de la Revolución Islámica, en el que expresó sus condolencias y solidaridad con la Umma islámica.

Texto completo del comunicado:

بسم الله الرحمن الرحیم ﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ﴾ (Corán, Sura An-Nisa, 4:74)

El martirio del siervo justo de Dios, descendiente del Enviado de Dios (la paz sea con él y su familia), de Amir al-Mu'minin Alí (P), de la Excelencia Fátima az-Zahra (P) y del Imam Huséin (P); el sabio y jurisconsulto divino, fuente de emulación (marja‘) de los seguidores de Ahlul Bait (P), pensador renovador y reformador, líder de la Umma islámica y guía de los hombres libres del mundo, Valí Faqih y gobernante justo, combatiente incansable, conocedor profundo del enemigo, defensor y protector de los oprimidos, de los pueblos de la región, de la resistencia contra la Arrogancia mundial (Istikbar) y de la causa y el pueblo de Palestina, portador del estandarte de la espera por la reaparición del Imam Mahdi (que Dios apresure su llegada), el mártir Ayatolá Sayyed Alí Hosseini Jamenei (que Dios se apiade de él), constituye una pérdida dolorosa y una herida irreparable para el Islam, para la nación de Irán, para la Umma islámica y para el mundo entero.

La histórica despedida del pueblo de Irán, de Irak y de todos los miembros de la Umma islámica —desde la Gran Musalla de Teherán, uno de los legados de aquel Imam y líder mártir, hasta la Ciudad del Amor de Muhammad (Qom), el santuario sagrado de Fátima Masuma (P) y la Mezquita Sagrada de Jamkarán; pasando por los santuarios puros de sus antepasados Amir al-Mu'minin Alí (P), el Imam Huséin (P) y Abbás (P) en Najaf al-Ashraf y Karbalá la Noble, cargado sobre los hombros del pueblo iraquí apasionado y leal; hasta la sagrada ciudad de Mashhad, donde, como un soldado fiel a las órdenes de su comandante, en la tierra de Tus, fue depositado en la tierra— tras toda una vida de yihad científica, política y de campo; de esfuerzo por el despertar del mundo islámico; de guía y cumplimiento de la misión profética de educación y formación; de profundización de la comprensión de la sociedad islámica y avance hacia la nueva civilización islámica; de clarividencia en la denuncia de la ignorancia moderna (Yahiliyya) y su confrontación, así como en la lucha contra la esclavitud de la nueva era y el neocolonialismo; y de resistencia y confrontación frente a la opresión, la tiranía y la Arrogancia mundial —y, por encima de todo, de liderazgo e imamato de la Umma—, partió con la frente en alto al encuentro de su Amado, para que su nombre quede inmortal en la historia como el único sabio, marja‘, gobernante y líder mártir después de su antepasado Amir al-Mu'minin Alí (P).

El martirio del gran líder de los musulmanes del mundo fue el inicio del despertar (Biʿzat) del pueblo de Irán y de la Umma islámica. La presencia de decenas de millones de personas libres en todas las plazas de Irán durante más de cuatro meses, y en la legendaria ceremonia de despedida del Imam mártir y el cortejo fúnebre de su santo cuerpo en cinco ciudades de dos países —en la que, sin duda, toda la Umma islámica habría deseado participar si las condiciones lo hubieran permitido—, es una clara muestra del despertar de la Umma, de la determinación y voluntad de los musulmanes y hombres libres para luchar contra la Arrogancia mundial, la América devoradora y el régimen ilegítimo sionista, así como de la continuidad del recto camino de la yihad y la renovación de la gloria y grandeza del Islam, bajo el liderazgo de su digno sucesor, el Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el cual continuará hasta la consecución de la victoria, el establecimiento de los cimientos de la nueva civilización islámica, la espera del Salvador hasta el momento de su reaparición y la instauración del noble gobierno de la justicia y la equidad, que es fuente de honor para el Islam y sus seguidores.

Quien suscribe, en representación propia, de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P) y de todos los chiíes, musulmanes y buscadores de justicia del mundo, y al unísono con todos los líderes y élites conscientes de la Umma, expresa su más profundo agradecimiento y gratitud por la presencia sin igual y la participación incomparable de todos los miembros del pueblo de Irán y de la Umma islámica, de los gobiernos y autoridades oficiales, de los líderes religiosos y clérigos de diversas religiones y confesiones, de los pensadores, élites, combatientes y todos los amantes del camino del Imam mártir, quienes, para cumplir su deuda con aquel líder forjador de la historia, soportaron las penurias, el sufrimiento del viaje y las dificultades de participar en este acontecimiento histórico sin precedentes. Asimismo, espero que disculpen con magnanimidad y tolerancia las posibles deficiencias de la patria islámica de Irán en las difíciles circunstancias que atraviesan la región y el mundo.

Ruego a Dios Todopoderoso que nos conceda a todos el éxito de permanecer fieles al pacto divino, continuar el camino de aquel mártir Imam y exaltar la Palabra de Dios.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

Reza Ramazani Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P)