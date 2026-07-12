«A partir de este instante aguardaremos el cumplimiento de las condiciones enunciadas por parte de EE.UU.»

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Nación entusiasta y leal de Irán:

Tal como se han enterado ustedes, se ha firmado un memorando de entendimiento entre los presidentes de Irán y de Estados Unidos.

En la senda que ha conducido a esta fase, los responsables de esta cuestión, movidos por la solicitud y con buena voluntad, han realizado grandes esfuerzos y, por supuesto, ha sido el presidente de Estados Unidos quien, por desesperación, ha venido utilizando todos los medios a su alcance para este fin.

Este servidor, en principio, sostenía una opinión diferente; no obstante, en razón del compromiso que el señor presidente, en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, contrajo en nombre propio y de los demás miembros con el fin de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de la Resistencia, y en razón de haber afirmado explícitamente que asumía la responsabilidad de ello, emití la autorización correspondiente.

Asimismo, el señor presidente ha declarado categóricamente que, si la parte estadounidense pretendiese exigencias desmedidas, no se plegará a ellas.

A partir de este instante, nosotros —es decir, ustedes, la nación digna y orgullosa, y este humilde servidor— aguardamos el cumplimiento de las condiciones enunciadas.

Sin embargo, es obvio que las negociaciones presenciales que se entablarán en el futuro no significarán la aceptación del criterio del enemigo.

Esperamos que la bendita súplica de nuestro maestro, [el imam Mahdi] —que Dios Altísimo apresure su manifestación—, traiga toda clase de auxilios y conquistas para la honorable nación de Irán.

Y la paz sea con ustedes, así como la misericordia de Dios y Sus bendiciones.

Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

18 de junio de 2026