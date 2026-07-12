Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, en una reacción inmediata a la noticia de la muerte de Lindsey Graham, expresó en un mensaje en X su pesar y condolencias, y afirmó: "Hoy Israel perdió a uno de sus mayores amigos."

Ben-Gvir añadió que Israel siempre recordará esta amistad, su apoyo incesante y su compromiso firme con la seguridad de Israel.

Yisrael Katz, ministro de Guerra del régimen sionista, también declaró: "Perdimos a un amigo cercano de Israel y a uno de sus más fuertes y constantes defensores."

Naftali Bennett, expresidente del Gobierno del régimen sionista, escribió en un mensaje: "Se me rompió el corazón al escuchar la noticia de la muerte de mi amigo; Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos."

Cohen, ministro sionista, señaló en su mensaje: "El senador Graham fue uno de los mayores amigos de Israel en Washington. Mantuvo posturas firmes contra el eje iraní y desempeñó un papel importante en el fortalecimiento del vínculo entre Israel y Estados Unidos."

Isaac Herzog, presidente del régimen sionista, calificó la muerte de Graham como impactante y dijo: "Quedé conmocionado por la muerte del senador Graham y se me rompió el corazón; el senador Graham fue un verdadero líder de la cooperación entre Estados Unidos e Israel."

Cabe señalar que Lindsey Graham falleció esta mañana a causa de un paro cardíaco repentino; durante la guerra de Ramadán, había llegado a amenazar descaradamente a Irán, declarando que Estados Unidos podría apoderarse de parte de su territorio.

Miembro del lobby sionista del Congreso de Estados Unidos, había hablado en repetidas ocasiones de su sueño de un cambio de régimen en Irán; este funcionario estadounidense asumió el papel de líder durante el golpe estadounidense-sionista de 2025 (1404), y en ese mismo período amenazó con que Trump asesinaría a las autoridades iraníes.