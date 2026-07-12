Irán y Omán acuerdan continuar el diálogo sobre el estrecho de Ormuz

Las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estrecho de Ormuz se llevaron a cabo hoy, teniendo en cuenta los últimos datos y las consecuencias derivadas de los recientes acontecimientos.

La presidencia de estas conversaciones estuvo a cargo, por parte de Omán, de Badr bin Hamad al-Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores de ese país, y por parte de Irán, de Seyed Abás Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Omán e Irán acordaron continuar las conversaciones en dos niveles, técnico y político, hasta alcanzar los acuerdos necesarios con base en el derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán llegó el sábado a Mascate al frente de una delegación diplomática para mantener consultas con las autoridades omaníes sobre los arreglos para la administración del estrecho de Ormuz y los acontecimientos regionales, y fue recibido por su homólogo omaní.