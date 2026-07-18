Yemen alerta que atacará infraestructura saudí si Riad intensifica agresión

“El régimen saudí será responsable de las consecuencias ambientales derivadas de la quema de pozos petroleros, líneas de transmisión, buques cisterna, refinerías, puertos de exportación de petróleo, estaciones e instalaciones petroquímicas, así como de todo lo que la población local sufrirá por el intenso incendio y las [densas negras] columnas de humo”, ha advertido este sábado Hizam al-Asad, miembro del buró político del movimiento popular yemení Ansarolá.

Ha asegurado que los yemeníes recuperarán sus derechos, romperán el férreo bloqueo impuesto a su país y vengarán la sangre de los mártires y los corazones destrozados que han sufrido durante 11 años de agresión y bloqueo.

El lunes, Arabia Saudí llevó a cabo varios bombardeos contra el Aeropuerto Internacional de Saná. Los ataques alcanzaron en repetidas ocasiones la pista del aeropuerto, apenas unas horas después de la reanudación de los vuelos hacia la capital yemení.

En respuesta, las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar contra el aeropuerto saudí de Abha mediante el lanzamiento de varios misiles balísticos y drones.

Arabia Saudí y sus aliados árabes impusieron el bloqueo contra Yemen como parte de una guerra a gran escala iniciada el 26 de marzo de 2015, con apoyo militar, político y logístico de Estados Unidos y otros países occidentales.

La guerra ha causado la muerte de decenas de miles de yemeníes, aunque no logró alcanzar su principal objetivo de devolver el poder al antiguo gobierno yemení respaldado por Riad.

Tras un frágil alto el fuego auspiciado por la ONU en 2022, Estados Unidos, Reino Unido y el régimen israelí llevaron a cabo numerosas acciones de agresión contra Yemen con el objetivo de debilitar la capacidad de Saná para realizar ataques de solidaridad contra objetivos israelíes en respuesta a la guerra de Israel en la Franja de Gaza.