Ansarolá: EEUU e Israel son la fuente de la maldad y el crimen

En un discurso ofrecido la tarde de este jueves, Al-Houthi ha enfatizado que EE.UU. y el régimen israelí, así como aquellos que los acompañan y aquellos que giran en su órbita o los apoyan, son la fuente de la maldad, el crimen, la violación de la seguridad y la amenaza para la estabilidad mundial.

“EE.UU. e Israel, a lo largo de varias décadas, representan la fuente principal de conflictos, violencia, opresión, herejías y conspiraciones en el mundo”, ha denunciado.

El titular yemení ha alertado que el sionismo busca a través de la guerra psicológica deshumanizar a las personas, someterlas completamente y esclavizarlas, destruir a las naciones, ocupar sus países, robar sus riquezas y capacidades.