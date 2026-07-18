Las bases de Estados Unidos en Jordania y Kuwait fueron blanco de los drones de destrucción del Ejército

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército anunció que, horas antes, en la decimocuarta fase de la operación «Saeqa», los drones de destrucción del Ejército atacaron el depósito de municiones del Ejército estadounidense en el campamento Al-Udeiri, así como los edificios del cuartel general, los depósitos de municiones y varios puentes de comunicación de estas fuerzas en la Base Ali Al Salem, en Kuwait.

Según este informe, el campamento Al-Udeiri es considerado uno de los centros importantes de apoyo logístico y reorganización de las fuerzas de combate estadounidenses, mientras que la Base Ali Al Salem es considerada uno de los mayores centros de apoyo y coordinación de las operaciones aéreas de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

La Dirección de Relaciones Públicas del Ejército también anunció que, en el marco de la continuación de estos ataques, los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base de Al-Azraq, en Jordania, también fueron blanco de ataques con drones.

La base aérea de Al-Azraq, en Jordania, debido a su posición estratégica, su amplia infraestructura, el despliegue de equipamiento militar moderno y la gran inversión estadounidense, es considerada una de las bases vitales de Estados Unidos, y desempeña un papel importante en el control de la región y en el apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos en Asia Occidental.