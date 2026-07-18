CGRI de Irán ataca base aérea de EEUU en Jordania y destruye 2 cazas

En un comunicado difundido este sábado por la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, se se ha informado que las fuerzas aeroespaciales de la organización llevaron a cabo la vigésima fase de la operación ‘Nasr 2’, con un ataque simultáneo contra los refugios de cazas y una gran plataforma de estacionamiento de la base estadounidense de Al-Azraq, en Jordania.

De acuerdo con la información, la operación provocó “la destrucción completa de al menos dos cazas y tres aeronaves estadounidenses, además de causar graves daños a otras unidades”.

El CGRI ha asegurado el ataque fue una respuesta a los ataques estadounidenses contra territorio iraní y ha acusado a Washington de recurrir a ataques contra instalaciones civiles tras no lograr avances en el enfrentamiento militar directo.

“El Ejército estadounidense, con sus ataques contra hospitales, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y con el asesinato de civiles, intenta ocultar su derrota en la guerra cara a cara con nuestras Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

La fuerza élite iraní también ha resaltado que la continuidad de sus operaciones ha generado una situación de presión sobre Estados Unidos. La persistencia de las respuestas de Irán “ha llevado al enemigo al desconcierto y la derrota, obligándolo a huir del campo de batalla y recurrir a crímenes de guerra y operaciones cobardes contra centros e instalaciones civiles”, ha agregado.

En su mensaje, el CGRI se ha dirigido a la población y al Ejército de Jordania, instándolos a tomar una postura frente a la presencia militar estadounidense en el país.

Estados Unidos reanudó el 7 de julio sus ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, después de acusar a Teherán de atacar varias embarcaciones que transitaban al sur del estrecho de Ormuz y de violar el Memorando de Entendimiento de Islamabad.

En respuesta a las agresiones estadounidenses, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el Ejército iraní han lanzado ataques de represalia contra instalaciones militares estadounidenses en la región, asegurando que continuarán las operaciones hasta que se restablezca la calma en todo el país.