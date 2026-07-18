Acción punitiva del AIPAC contra los demócratas que se oponen a la ayuda militar a Israel

Según un informe del medio estadounidense The Hill, el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel (AIPAC) ha suspendido la recaudación de fondos electorales para más de una docena de representantes demócratas de la Cámara de Representantes que apoyaron un plan para reducir en 3.300 millones de dólares la ayuda militar de Estados Unidos al régimen de Israel.

Esta decisión fue tomada después de que más de 100 representantes demócratas apoyaran una enmienda que limitaba el uso de una parte del presupuesto del año fiscal 2027 para el apoyo militar a Israel. Aunque el proyecto fue derrotado con el voto de 314 representantes, el amplio respaldo demócrata (104 votos a favor) ha sido interpretado como un indicio del creciente descontento con la continuación de la ayuda incondicional a Israel.

Según este informe, el AIPAC ha desactivado el acceso a su portal de donaciones para los representantes que votaron a favor de esta enmienda, entre ellos Nancy Pelosi, Katherine Clark y Jake Auchincloss, mientras que la posibilidad de realizar donaciones a los demócratas que se opusieron a este proyecto sigue habilitada.

Esta medida se produce en un momento en que la crisis humanitaria en Gaza ha intensificado las divisiones dentro del Partido Demócrata en torno al apoyo al régimen de Israel, y el hecho de recibir o no los fondos del AIPAC se ha convertido en uno de los indicadores clave de la competencia entre las facciones moderadas y progresistas de dicho partido.