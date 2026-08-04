Líder de Hezbolá: Lo que detuvo la agresión israelí contra Líbano fue Irán

“Hoy nos enfrentamos a una agresión estadounidense-israelí contra el Líbano, Gaza, Irán, Irak y Yemen. Buscan extinguir la llama de la resistencia, recolonizar la región e instaurar a Israel como títere del tirano estadounidense”, ha alertado el secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem en un discurso ofrecido este martes en ocasión de Arbaín.

Elogiando el papel de Irán, el líder de Hezbolá ha subrayado que “lo que detuvo la agresión —con su brutalidad generalizada— y redujo su intensidad al nivel que vemos hoy es el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán”.

“Irán se aseguró de que Líbano quedara incluido en la primera cláusula del Memorando de Entendimiento y estipuló el cese de la agresión y la retirada del enemigo israelí”, ha explicado.

Mientras tanto, ha criticado al sistema gobernante en el Líbano por haber cedido todo lo que posee a Israel.

“La autoridad política en el Líbano actuó en apoyo a Israel, y el presidente se ha convertido en parte del conflicto, ha denunicado.

Naim Qasem ha dejado claro que todas las negociaciones directas con el enemigo israelí no han traído al Líbano más que vergüenza, humillación, decepción y sucesivas concesiones.

En este sentido, ha criticado la actuación de la autoridad política del país y afirmó que, al ritmo actual, no logrará avances para Líbano ni cumplir con los objetivos estadounidenses.

“Les digo con franqueza que, a este ritmo, la autoridad política no logrará nada para Líbano ni podrá cumplir con los objetivos estadounidenses”, ha declarado.

El dirigente ha instado a priorizar la soberanía nacional y el fortalecimiento del Ejército, además de abordar la retirada israelí, establecer un calendario para ello y avanzar en la reconstrucción, el puerto y la investigación.

Asimismo, ha llamado a la autoridad política libanesa a “detener las concesiones gratuitas”, abrir un diálogo con la resistencia, mejorar la situación interna y reafirmar el compromiso con la soberanía nacional.

“Digan no a Estados Unidos, no someteremos. Todo lo ocurrido de agresiones se ha producido bajo supervisión y aprobación estadounidense”, ha afirmado.

Asimismo, ha exigido a las autoridades cesar el diálogo con Israel. “¿Acaso la destrucción sistemática de pueblos y ciudades en el sur del Líbano no debería ser motivo suficiente para detener el diálogo con la entidad israelí?”, ha afirmado.

También ha destacado que el memorando de entendimiento sigue siendo, a su juicio, la vía para lograr la retirada israelí, y ha asegurado que sin la resistencia y la firmeza de su pueblo no se habría conseguido ningún avance ni se habría frenado el avance del enemigo.

Irán “ha vencido y resistido”

En otra parte, ha afirmado que Irán “ha vencido y resistido”, mientras que Estados Unidos “ha fracasado”, en declaraciones en las que destacó la fortaleza del país y el respaldo a su liderazgo.

“Irán pudo resistir y demostrar que es un Estado fuerte. El martirio del Imam Jamenei fue un testimonio de orgullo, revolución, movimiento y continuidad del camino de la resistencia”, ha resaltado Naim Qasem.

Asimismo, ha señalado que el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en lugar de convertirse en una causa de debilitamiento para Irán, “se convirtió en un motivo de orgullo” para el país.

“El mundo vio las marchas que superaron los millones, demostrando nuevamente el nivel de apoyo a la revolución y al liderazgo”, ha sostenido, refiriéndose a las masivas ceremonias fúnebres y el funeral del Líder mártir.

Además, ha destacado que el liderazgo del nuevo Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, “será una causa para más victorias”.

El dirigente de Hezbolá ha añadido que existe “orgullo” en mantener una relación con Irán, afirmando que “los resultados futuros serán beneficiosos para toda la región”.

La resistencia continuará

El Líder de Hezbolá ha reafirmado su respaldo a la unidad interna del Líbano y ha asegurado que su relación con el Movimiento libanés Amal constituye “una sólida barrera defensiva”, al tiempo que destacó la unión de las fuerzas políticas y las distintas comunidades del país.

Ha afirmado que “la mayoría del pueblo libanés apoya la resistencia, la liberación, la soberanía nacional, el ejército y la resistencia”, y ha añadido que “la resistencia continúa y defenderemos nuestra tierra con espíritu de Karbala, y venceremos”.

Asimismo, ha advertido que “enfrentaremos a quienes se involucren en el proyecto israelí y ejecuten sus pasos contra la resistencia, su pueblo y nuestra patria”, y ha reiterado su compromiso con la unidad del país al sostener que cree “en un Líbano único y unido, que no puede ser dividido”.

Ha asegurado que “la única opción para el enemigo es retirarse, y se retirará”, expresando su apoyo al despliegue del Ejército libanés al sur del río Litani.

Karbala representa la firmeza y la revitalización del islam

En cuanto a la ceremonia de Arbaín para conmemorar el cuadragésimo día del martirio del Imam Husein (la paz sea con él) en la batalla de Karbala (Irak), Naim Qasem ha afirmado que Karbala representa “la sangre, la entrega, la continuidad, la firmeza y la revitalización del islam para que se expanda y perdure, entregando el legado al Imam Mahdi (que Dios acelere su llegada)”.

Asimismo, ha sostenido que “el martirio del Imam Husein mantiene un ardor en los corazones de los creyentes que nunca se apagará”, al describirlo como “el ardor del amor, el sacrificio y la lucha contra la injusticia para alcanzar la justicia en la tierra”.

Ha señalado que las procesiones de duelo en Irak por Arbaín constituyen “una expresión de la verdadera lealtad, del compromiso, del amor y de la continuidad”, y ha asegurado que representan “la llama de la yihad, que no se ha extinguido y permanecerá encendida hasta entregar el estandarte al Imam Mahdi”.