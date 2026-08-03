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El gran pesar por privarse de la peregrinación al Imam Huséin (P)

3 agosto 2026 - 17:35
Código de noticia: 1847868
fuente: Abna24
El gran pesar por privarse de la peregrinación al Imam Huséin (P)

Las narraciones transmitidas por la Ahlul Bayt (PB) presentan la peregrinación al el Imam Huséin (P) como una de las mayores oportunidades espirituales para los creyentes; hasta el punto de que renunciar a ella, pese a tener la posibilidad de realizarla, supone privarse de abundantes bendiciones y afrontar un profundo pesar el Día de la Resurrección. En cambio, los peregrinos de Sayyid ash-Shuhadá (P) gozan de una dignidad y una gracia tan elevadas que incluso los ángeles de Dios imploran el perdón para ellos.

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