El gran pesar por privarse de la peregrinación al Imam Huséin (P)

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Las narraciones transmitidas por la Ahlul Bayt (PB) presentan la peregrinación al el Imam Huséin (P) como una de las mayores oportunidades espirituales para los creyentes; hasta el punto de que renunciar a ella, pese a tener la posibilidad de realizarla, supone privarse de abundantes bendiciones y afrontar un profundo pesar el Día de la Resurrección. En cambio, los peregrinos de Sayyid ash-Shuhadá (P) gozan de una dignidad y una gracia tan elevadas que incluso los ángeles de Dios imploran el perdón para ellos.