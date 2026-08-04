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ONU respalda los esfuerzos de mediación para detener la guerra entre Irán y EEUU

4 agosto 2026 - 21:12
Código de noticia: 1848720
fuente: irna
ONU respalda los esfuerzos de mediación para detener la guerra entre Irán y EEUU

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Aziz Haq, expresó el respaldo de la organización a todos los intentos de mediación, incluidos los de Pakistán y Catar, para poner fin a los enfrentamientos militares entre Irán y Estados Unidos, y subrayó que el organismo “quiere que cesen todos los conflictos” en la región.

En su comparecencia ante la prensa el lunes, Haq evitó pronunciarse directamente sobre el anuncio del presidente Donald Trump de retirar su amenaza de un ataque masivo contra Irán, condicionado a un rápido acuerdo, pero reiteró el apoyo de Naciones Unidas a cualquier iniciativa diplomática que reduzca la tensión.

Sus declaraciones coinciden con las negociaciones entre Irán y Omán para establecer un mecanismo temporal de tránsito en el estrecho de Ormuz, un proceso contemplado en el acuerdo de Islamabad que Washington había suspendido el pasado 8 de julio.

El diplomático también abordó la situación en Gaza, donde denunció que los ataques israelíes continúan causando víctimas civiles, incluidos niños, y daños a infraestructuras médicas, como el reciente bombardeo cerca del hospital de los Mártires de Al-Aqsa que destruyó suministros de la Organización Mundial de Salud.

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