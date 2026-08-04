Comandante de la Fuerza Terrestre del CGRI: Estamos preparados para responder a cualquier error de cálculo de los enemigos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El comandante de la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general Mohammad Karami, inspeccionó el lunes 3 de agosto el alto nivel de preparación operativa y de combate de las fuerzas desplegadas en las zonas operativas del noroeste del país y destacó el pleno dominio de la información y la permanente preparación operativa de la Fuerza Terrestre del CGRI en todas las regiones de operaciones de Irán, incluidas las del noroeste.

El comandante declaró que, con la ayuda de Dios, gracias a la valiosa experiencia acumulada durante décadas en la defensa del sagrado territorio de la República Islámica de Irán y al aprovechamiento de la fe, la tecnología y los conocimientos más avanzados, los combatientes del Cuartel General Hamza Sayyid al-Shuhada (P) de la Fuerza Terrestre del CGRI, bajo las órdenes del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, están preparados para responder a cualquier error de cálculo de los enemigos externos y de los dirigentes y miembros de los grupos terroristas, con el fin de convertir esta tierra en una fosa común para esos elementos maliciosos y mercenarios.