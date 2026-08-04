Celebración majestuosa de la caminata del Arbaeen desde Kaduna hasta Zaria en África

Esta caminata se llevó a cabo con el propósito de conmemorar el martirio de Hazrat Aba Abdillah al-Hussein (P) y sus fieles compañeros en la tragedia de Karbala. Asimismo, el acto buscó rememorar los sufrimientos y calamidades que la familia del Profeta del Islam (P) soportó tras el evento de Ashura, incluido su traslado forzoso desde Karbala hacia Sham (Damasco) y el palacio de Yazid, bajo condiciones extremas y un calor intenso.

La caminata organizada en cuatro grupos

Para facilitar la participación de los musulmanes de diversas regiones de Kaduna y de las ciudades situadas en la ruta hacia Zaria, la caminata se organizó en cuatro grupos, que iniciaron su recorrido casi simultáneamente.

Primer grupo: Partió de la zona de Barakallahu y, tras llegar a Dankande, hizo una parada para descansar. Luego continuó su ruta hasta Maraban Jos, donde se celebró la ceremonia de clausura de esta etapa en la mezquita central de la ciudad. En este acto, el Mullah Uwal Hayy pronunció el discurso final.

Segundo grupo: Inició su marcha desde la mezquita central de Maraban Jos y, tras recorrer la carretera de Jos a Kaduna, se incorporó a la vía principal Kaduna-Zaria. Tras continuar su trayecto, alcanzaron la zona de Unguwar Pate en Jaji, donde celebraron el acto de clausura en la escuela Fudiyya. El Mullah Abdullah Omar, representante de los musulmanes de Maraban Jos, fue el orador principal.

Tercer grupo: Partió de Kankwana, en la zona de Unguwar Pate Jaji. Durante el camino, los participantes entonaron elegías y cantos de luto, recordando el sufrimiento de la familia del Profeta y las atrocidades cometidas contra ellos. Al llegar a Kwanar Farqwa, descansaron brevemente y prosiguieron hasta Lamba Zango, donde finalizó esta etapa. El Allama Mullah Abubakar Said ofreció el discurso final y, tras la recitación de súplicas, concluyeron la jornada.

Cuarto grupo: Comenzó en Lamba Zango y, en un ambiente cargado de duelo y tristeza, prosiguió hasta Turian Sarki, área cercana a la ciudad de Zaria. Tras un breve descanso, los peregrinos continuaron su camino hasta ingresar en la ciudad de Zazzau. Posteriormente, la ruta se dirigió hacia la puerta de Kuyan Bana con destino al mercado de Zaria, donde tuvo lugar la ceremonia final.

En el acto de clausura, el Mullah Aliyu Bakinruwa dirigió la palabra a los asistentes, instándoles a perseverar en el camino y a mantener el espíritu de resistencia y firmeza. Expresó su esperanza de que, en el futuro, esta caminata recupere una escala mayor, similar a la participación previa a los sucesos de 2015. Tras el discurso, el acto concluyó con plegarias y una despedida a los participantes.

Recepción en la ruta

Según el reporte, la caminata del Arbaeen se desarrolló en los cuatro grupos sin registrarse incidentes, amenazas ni obstáculos. En diversos puntos del trayecto, los residentes de las localidades que atravesaba la caravana se congregaron al borde del camino para observar a los participantes. Muchos expresaron su alegría, dieron la bienvenida al desarrollo del acto y desearon bienestar y salud para los peregrinos.

Cabe destacar que la ruta de Kaduna a Zaria ha sido una de las vías fundamentales para la caminata del Arbaeen en años anteriores; antes de los eventos de 2015, los participantes comenzaban su recorrido dentro de la propia ciudad de Kaduna para llegar, tras varios días de marcha, a la ciudad de Zazzau.