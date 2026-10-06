Una palabra amable, un hogar luminoso: ¿cómo llevar el comportamiento del Profeta de la Misericordia (PB) a los hogares de hoy?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Estos días, si uno visita muchos hogares, lo que más salta a la vista es el cansancio y la aspereza. Un padre que, tras una dura jornada de trabajo, entra en casa y lo primero que pronuncia es una queja. Una madre que ha corrido de la mañana a la noche y ahora les habla a gritos a sus hijos. Unos niños que han aprendido a gritar en lugar de hablar. Y un hogar que debía ser un lugar de sosiego convertido en un campo de batalla para los nervios. Esta imagen resulta familiar para muchas familias de hoy. Pero ¿es esto lo que Dios y su Profeta han querido de nosotros?

Dios dice en el Corán a su Profeta: «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ» (1), es decir: «No te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos». Esta aleya no es un simple elogio; es un programa de vida. Del Profeta a quien Dios presenta como «misericordia para todos», es natural que su trato con la gente estuviera colmado de bondad. Y así era. En otro lugar, Dios dice: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (2), es decir: «Fue por la misericordia de Dios que te mostraste suave y bondadoso con ellos. Si hubieras sido de carácter áspero y duro de corazón, se habrían dispersado a tu alrededor». Esta aleya nos revela un gran secreto: la gente se siente atraída por la bondad, no por la aspereza. Y es un secreto que hoy necesitamos en nuestros hogares más que en ningún otro lugar.

El Profeta del Islam no se mostraba bondadoso únicamente con los musulmanes. Con los politeístas, con los judíos, con los cristianos, con los niños, con las mujeres, con los esclavos e incluso con sus enemigos, trataba con suavidad y respeto. Era sumamente cariñoso con los niños: cuando entraba en una reunión, los saludaba; a veces los sentaba sobre sus rodillas y jugaba y bromeaba con ellos. Subía sobre sus hombros al Imam Hasan (PB) y al Imam Huséin (P) y decía: «Estas son mis flores». En casa era también un apoyo para sus esposas: remendaba su propia ropa, reparaba su calzado y ayudaba en las tareas del hogar. Hablaba a sus esposas con respeto y jamás las trató con palabras groseras. Consultaba siempre a sus compañeros, escuchaba lo que decían y nunca interrumpía a nadie. Sus compañeros decían: «Era tan bondadoso con nosotros que cada uno creía ser el más cercano a él». Incluso con sus enemigos era bondadoso: cuando entró en La Meca y venció a unos adversarios que durante años habían combatido contra él, dijo: «Id, sois libres».

Pero ¿cómo hablaba el Profeta para atraer así los corazones? En primer lugar, siempre sonreía. Sus compañeros decían que el Profeta era quien más sonreía y que su sonrisa serenaba los corazones incluso antes de que hablara. En segundo lugar, hablaba con calma y mesura. No hablaba deprisa y pronunciaba las palabras con claridad y serenidad. En tercer lugar, hablaba con respeto y jamás llamaba a nadie con apodos ofensivos. En cuarto lugar, hablaba de forma breve y provechosa, y él mismo dijo: «Hablo con palabras breves y completas». Y, en quinto lugar, escuchaba más de lo que hablaba.

¿Cuán eficaz es este modo suave de hablar? Muchísimo. Hablar con suavidad ablanda los corazones. Elimina los rencores: la palabra áspera engendra rencor y la palabra suave lo disuelve. Genera confianza y multiplica el efecto de lo que se dice: la palabra suave se asienta en el corazón, mientras que la áspera entra por un oído y sale por el otro. El Corán dice que incluso con los enemigos se debe hablar con suavidad: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا», es decir, hablad bien a la gente; y en otro lugar: «وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا لَیِّنًا», es decir, háblales con suavidad.

El Profeta Muhammad (PB) tiene también numerosos hadices (dichos y tradiciones transmitidos del Profeta y de los Imames) sobre la bondad y el hablar con suavidad. Dijo que Dios es bondadoso y ama la bondad. Dijo que quien está privado de bondad está privado del bien. Dijo que la bondad, allí donde se halla, lo embellece, y que, cuando se retira de algo, lo afea. Dijo que el mejor de vosotros es quien mejor trata a su familia. Dijo que quien no se compadece de la gente no recibirá la compasión de Dios, y dijo: «He sido enviado para perfeccionar las nobles virtudes».

Ahora viene la pregunta importante: ¿cuánto escuchamos los musulmanes estas palabras? Seamos sinceros. ¿Hablamos en casa a nuestra esposa con la misma suavidad con que hablamos a un extraño? ¿Conversamos con nuestros hijos con cariño o nos limitamos a dar órdenes? ¿Decimos palabras ásperas cuando nos enfadamos y luego proclamamos que Dios es grande? ¿Mostramos en el tráfico, en la fila de la panadería, en el trabajo y en las redes sociales a ese mismo Profeta cuyo seguimiento afirmamos? La verdad es que, muchas veces, hay una gran distancia entre nuestras palabras y nuestros actos. Guardamos el Corán en la estantería, pero lo olvidamos en la vida cotidiana. Pronunciamos el nombre del Profeta con respeto, pero no llevamos su ética a nuestras relaciones. Sin embargo, esta distancia puede acortarse. Empecemos por un lugar pequeño: nuestro propio hogar.

El hogar debe ser un lugar de sosiego, no de guerra y disputa. El Corán dice que Dios puso entre vosotros afecto y misericordia. Hablar con suavidad a la esposa o al esposo revive el amor. Cuando hablas con suavidad a tu pareja, esta se siente valorada. Las discusiones disminuyen, porque la mayoría de las disputas conyugales comienzan con palabras ásperas, no con grandes problemas. Se construye el respeto mutuo, y tu pareja también te hablará con más suavidad. Los hijos toman ejemplo, porque los niños aprenden del comportamiento de su padre y de su madre. Hablar con suavidad al hijo eleva además su autoestima. El niño que crece con bondad se quiere a sí mismo. La relación entre padres e hijos se fortalece y el niño, en lugar de temer, se refugia en su padre y su madre. Los niños también crecen bondadosos: el niño que crece entre gritos, grita; el niño que crece con bondad, se vuelve bondadoso. Y, al final, el hogar se convierte en paraíso. Una casa en la que hay bondad, aunque sea pequeña y sencilla, es un paraíso.

Existen algunas formas sencillas de hablar con más suavidad en casa. Antes de responder, respira hondo y, cuando estés enfadado, no hables. En lugar de «tú siempre…», di «yo siento que…». Llama con nombres hermosos: querido mío, mi vida, luz de mis ojos. Cuando hables, mira a los ojos y deja el móvil a un lado. Sonríe, incluso cuando estés cansado. Si te equivocas, pide disculpas; el Profeta también enseñó a pedir perdón. Y por la noche, antes de dormir, dedica una palabra hermosa a tu esposa o esposo y a tus hijos.

El Profeta fue misericordia para todos los mundos, pero el primer lugar donde debe verse su misericordia es el hogar y la familia. Si afirmamos ser musulmanes, debemos llevar la ética del Profeta a nuestros hogares. Empecemos hoy mismo. Hablemos con más suavidad a nuestra pareja, seamos más bondadosos con nuestros hijos, hablemos con respeto a nuestros padres, tratemos bien a los vecinos y a los compañeros de trabajo y mostremos también en las redes sociales a ese mismo Profeta de la Misericordia. Recordemos que una palabra amable puede iluminar una casa y una palabra áspera puede destruirla. El Profeta dijo que quien no se compadece de la gente no recibirá la compasión de Dios. Empecemos la misericordia por nuestro propio hogar.

Zahra Salehifar, máster en Corán y Hadiz y en gestión de medios.

Fuentes