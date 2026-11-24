Según un informe de la agencia iraní de noticias Tasnim, el Ejército estadounidense ha perdido alrededor del 11 % de su flota de drones MQ-1C Gray Eagle en menos de seis meses, después de que las unidades de defensa aérea de Irán derribaran 20 aparatos de este modelo desde el inicio de los enfrentamientos registrados el 31 de mayo de 2026.

El último derribo, anunciado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán el 21 de noviembre de 2026 elevó a 20 el número de drones Gray Eagle destruidos por las fuerzas iraníes, tanto del Ejército como del CGRI.

Según el informe, entre el primer derribo y el vigésimo transcurrieron aproximadamente 174 días, lo que equivale a una media de un aparato abatido cada ocho o nueve días.

El Predator resucitado cae ante defensa iraní

El MQ-1C Gray Eagle es una versión ampliamente mejorada de la familia Predator y constituye uno de los principales sistemas no tripulados de reconocimiento y ataque del Ejército de Tierra estadounidense.

El aparato tiene una envergadura de 17 metros, un peso máximo al despegue de unos 1633 kilogramos y un motor turbohélice de 165 caballos de potencia. Puede alcanzar una altitud de ocho kilómetros, superar los 300 kilómetros por hora y permanecer en vuelo unas 25 horas.

Además de sus capacidades de vigilancia, puede transportar hasta cuatro misiles Hellfire, el doble que el Predator original. Está equipado con sistemas de navegación por satélite, sensores electroópticos y un radar de apertura sintética para la observación y cartografía del terreno.

Tasnim estima que cada unidad, con sus sensores y armamento, tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares.

400 millones de dólares en pérdidas

De acuerdo con cifras de 2025 citadas por la agencia, el Ejército de Tierra de Estados Unidos disponía de unos 180 drones MQ-1C. Si se toma esa cifra como referencia y se descuentan los 20 aparatos derribados, las pérdidas representarían alrededor del 11 % de la flota, con un valor estimado de 400 millones de dólares.

Antes de finales de la primavera de 2026, los incidentes conocidos con estos drones se habían atribuido principalmente a fallos técnicos y accidentes en Irak y África, sin que se hubieran registrado derribos confirmados por fuego enemigo, señala el informe.

La situación cambió el 31 de mayo, cuando las unidades de defensa aérea del CGRI derribaron el primer MQ-1C de esta serie en el contexto de los enfrentamientos con Irán.

Presión sobre la flota estadounidense

Las pérdidas de los Gray Eagle se suman a las sufridas por los drones MQ-9 Reaper estadounidenses. Las fuerzas iraníes han derribado cerca de 58 aparatos de este segundo modelo desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí iniciada en febrero y denominada guerra de Ramadán, según Tasnim.

La agencia iraní sostiene que Estados Unidos afronta dificultades para mantener los vuelos de vigilancia sobre el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Según el informe, el agotamiento de los sistemas de defensa antimisiles THAAD desplegados en la región, sumado a las pérdidas de drones MQ-9 Reaper y al creciente desgaste de la flota de Gray Eagle, complica las operaciones estadounidenses.

Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, se jactó el domingo de haber derribado todos los drones y misiles que Irán había lanzado contra bases estadounidenses en la región durante la última semana, sin mencionar las cuantiosas y sucesivas pérdidas de sus aparatos que intentaban ingresar al cielo iraní de manera ilegal y agresiva.