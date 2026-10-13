Las inquietudes de una madre estudiante

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Eran alrededor de las diez de la mañana. Me entraron ganas de volver a revisar el sitio web, y refunfuñaba entre dientes: «Falta poco más de una semana para el 23 de septiembre y todavía no hay noticias de la selección de materias».

El sitio se atascaba como una cremallera estropeada. Por fin cargó. Creo que fui la primera de toda la escuela en ver que la selección de materias estaba activada. Corrí enseguida a por papel y bolígrafo y lo anoté todo: qué asignaturas tomar para que encajaran con el horario de la guardería. Elegí a los profesores en una combinación que no me agobiara demasiado: ¡una mezcla de profesores estrictos y «profesores queridos»! «Profesor querido» es una expresión que usábamos con los compañeros de la época de la residencia para referirnos a docentes con ciertas características: alguien que, además de tener un alto nivel científico, era amable y comprensivo. Por supuesto, no cabe omitir que también tomábamos en cuenta rasgos de apariencia, como la belleza y la buena presencia.

La selección de materias me llevó tiempo. Consulté tanto a mi madre, por los niños, como a mi esposo. Eran las cuatro cuando por fin pulsé «confirmar». Seleccioné clases para tres días pares de la semana. Justo por entonces sonó el timbre del cartero y, tras dos semanas, llegó mi paquete. Contenía un conjunto de manto y pantalón, el uniforme del hawza (seminario religioso shií de estudios islámicos). Era lo que esperaba. ¡Pero hoy no! Era como si este paquete también hubiera aumentado mi estrés. Sentía que justo en ese instante debía lanzarme en medio de un sinfín de desafíos, pequeños y grandes. Del estrés, recogía la casa a toda prisa. Mi mente no daba para preparar la comida. No dejaba de preocuparme por Narges. ¿Qué haría con la niña de un año? ¿Le convenía la guardería? Llamé a mi madre. Me conformaba con tomar clases dos días por semana y que mi madre viniera a quedarse con Narges esos dos días. Di vueltas a todas las opciones que tenía en mente. Pensé incluso en quienes alguna vez me habían hecho un ofrecimiento. Estaba bloqueada.

En uno de mis grupos, una madre estudiante pedía consejo sobre este mismo asunto. Su hijo tenía aproximadamente dos años. Todos, de entrada, le dieron una tanda de consejos: ojalá se hubiera tomado una licencia este semestre. Un niño menor de dos años —o, no sé, de tres— necesita el cuidado constante de su madre. Era como si todos me hubieran apuntado a mí a propósito. Hablaban a la puerta para que la pared oyera. Me lo tomé como algo personal.

Hacia las cinco salimos. Pensé que quizá un poco de aire me despejara la cabeza y se me ocurriera algo. Llevé a los niños al parque. Al pasar frente a la mezquita, vi un montón de sillas. Había además un mawkib (puesto de hospitalidad instalado para ceremonias religiosas, donde se ofrecen refrigerios) que reproducía un mawludi (cantos devocionales en honor al natalicio de los Imames). Mi esposo dijo: «Esta noche la mezquita celebra una fiesta. Es el natalicio del Imam Hasan al-Askari (PB)».

Al atardecer dejé el parque y, con los niños, torcimos rumbo a la mezquita. La oración aún no había comenzado. Niños de siete u ocho años rodeaban en círculo a Narges. Pero yo no tenía ánimo para ninguno de ellos. De pronto, la señora Hoseiní apareció ante mí. Era mi salvación. Le dije: «Después de la oración tengo un asunto que tratar con usted». Era una de las opciones más adecuadas con las que había contado para cuidar a Narges. Para mí y para mis hijos era como una madre. Cuando estaba con nosotros, se ocupaba del agua y la comida de los niños, de que jugaran y se entretuvieran. Conocía también, hasta cierto punto, a su familia, y estaba tranquila. Pero dudaba en decírselo. Temía que le resultara difícil y aceptara por cortesía. Además, yo esperaba que viniera a la guardería del hawza y se quedara allí con ella, para poder verla entre clase y clase.

Después de la oración, apenas me dispuse a hablar, se cubrió el rostro con el chador y empezó a reír. En medio de sus risas oí un «educadora de guardería». Le dije: «¿Por qué se ríe?». Respondió: «Déjela en la guardería. Yo me he hecho educadora de la guardería». Pensé que se burlaba de mí. Era una pregunta tonta, pero pregunté: «¿De verdad? ¿La guardería del hawza?». Jamás lo habría imaginado. Repetí varias veces: «¿En serio?». Las dos reíamos. Yo había estado pensando en todo el día, que había transcurrido con estrés. Pero ahora ya había recibido mi aguinaldo (regalo festivo que se da en las fiestas). Del natalicio de aquel día. El Imam Hasan al-Askari (PB).

Por: Fátima Qorbanlu