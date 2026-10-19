Araqchi: Cooperación Irán-Rusia es clave para promover estabilidad regional

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, ha afirmado que las conversaciones mantenidas este lunes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, fueron “importantes, intensas y fructíferas”.

Durante una rueda de prensa conjunta, ha sostenido que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo económico son los principales factores de inseguridad en la región, especialmente en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

“Hemos hablado de la inseguridad en el estrecho de Ormuz, provocada por la agresión de Estados Unidos y el régimen sionista. Nos preocupan seriamente los acontecimientos relacionados con la seguridad en el mar Caspio y los ataques contra buques en estas aguas. Consideramos que tienen graves consecuencias para la paz regional”, ha remarcado el titular persa.

Por su parte, Lavrov ha condenado los ataques estadounidenses contra Irán y expresado la disposición de Moscú a contribuir a una solución. “Debemos regresar a la situación previa a la crisis en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz y garantizar que la agresión no se repita. Agradecemos los esfuerzos de los mediadores”, ha manifestado.

“Hemos analizado la situación que se formó como resultado de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán. Reiteré, una vez más, la disposición de nuestro país a contribuir a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables para salir de esta crisis creada artificialmente”, ha resaltado.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico. El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EE.UU. de incumplirlo. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades, mientras Teherán espera la respuesta de Washington a su propuesta diplomática para iniciar conversaciones y reabrir el estrecho de Ormuz.

El jefe de la diplomacia rusa también ha rechazado las sanciones unilaterales y el uso de la fuerza. “Buscamos un orden multilateral en el mundo y que no se utilice la fuerza. Las sanciones unilaterales son ilegales y violan el derecho internacional”, ha enfatizado.

En la misma línea, Araqchi ha reafirmado la voluntad de Teherán y Moscú de cooperar en organismos y foros internacionales para fortalecer el multilateralismo y defender los principios del derecho internacional.

“Coincidimos principalmente en oponernos al unilateralismo estadounidense y cooperar en el marco de las instituciones internacionales para el multilateralismo”, ha declarado. En este contexto, ha destacado la coordinación bilateral en el grupo BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCI) y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

Diplomacia y seguridad regional

En cuanto a la situación regional e internacional, Araqchi ha indicado que ambos ministros analizaron los acontecimientos en el Golfo Pérsico, Asia Occidental, el Cáucaso y Europa, así como las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y la evolución del conflicto en Ucrania.

“La opinión común de Irán, Rusia y muchos otros países es que los problemas regionales no tienen una solución militar y deben abordarse mediante la diplomacia y las vías políticas”, ha declarado.

En relación con Palestina, El Líbano y Yemen, el ministro iraní ha exigido el fin inmediato del genocidio contra los palestinos y de la expansión israelí en la región, que ha calificado de “peligrosa”.

Los dos ministros también han examinado los recientes incidentes de seguridad en el mar Caspio, incluidos los ataques contra buques comerciales iraníes y rusos y las agresiones contra infraestructuras portuarias.

Araqchi ha advertido de que estos acontecimientos tienen graves consecuencias para la paz y la seguridad regionales y pueden causar daños potencialmente irreparables al delicado ecosistema del Caspio.

Respecto a Afganistán y Pakistán, Teherán y Moscú han coincidido en la necesidad de reducir las tensiones entre Kabul e Islamabad y reforzar la cooperación para hacer frente a las amenazas terroristas en Afganistán.

Refuerzo de la asociación estratégica

Araqchi ha señalado que las conversaciones abarcaron las relaciones bilaterales, los principales acontecimientos regionales e internacionales y diversos asuntos de interés común. También ha subrayado que la asociación estratégica entre Irán y Rusia ha adquirido una nueva dimensión tras la firma y entrada en vigor del acuerdo de asociación estratégica integral suscrito por los presidentes de ambos países.

El ministro iraní ha concluido que las conversaciones representan un paso importante para profundizar las relaciones entre Teherán y Moscú y contribuir a la estabilidad y la seguridad regionales.

Por su parte, Lavrov ha reafirmado el compromiso de Moscú con la continuidad de la cooperación bilateral y el fortalecimiento de sus vínculos en los foros internacionales, incluidos los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y las Naciones Unidas.

Sobre la cuestión palestina, el jefe de la diplomacia rusa ha advertido de que “algunos quieren que este sea el último tema en la agenda global, pero nosotros e Irán estamos decididos a recibir ayuda en este sentido”.

Lavrov tiene previsto reunirse también con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para continuar las consultas estratégicas de alto nivel.