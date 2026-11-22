Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una de las preocupaciones más importantes de las familias de hoy es educar a hijos que, en el futuro, puedan hacerse cargo de su propia vida. En este sentido, la formación laboral de los varones y la transmisión de la cultura del trabajo revisten una importancia especial, pues el muchacho de hoy es el hombre de mañana y debe prepararse para asumir responsabilidades personales, familiares y sociales. Pero la pregunta esencial es esta: ¿proporcionar a los hijos todos los medios materiales y de bienestar equivale a educarlos con éxito? ¿Un muchacho cuyas necesidades siempre han sido cubiertas por su padre será, necesariamente, un adulto independiente, trabajador y responsable?

La realidad es que la cultura del trabajo no se transmite únicamente con consejos y recomendaciones. Esta cultura debe forjarse desde la infancia, en la conducta, la experiencia y el estilo de vida del hijo. El muchacho debe ver trabajar, asumir responsabilidades, aprender destrezas, vivir dificultades proporcionadas a su edad y prepararse gradualmente para llevar las riendas de su vida.

El Sagrado Corán, en el versículo 105 de la sura At-Tawba (El Arrepentimiento), dice: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَیٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» Traducción: «Y di: ¡Obrad! Dios, Su Mensajero y los creyentes verán vuestras obras, y en breve seréis devueltos al Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, y Él os informará de lo que hacíais». Este versículo recuerda la importancia de la acción y de la responsabilidad en la cultura islámica. Sobre esta base, una de las tareas educativas del padre es formar una generación que sea esforzada, aprenda oficios y asuma responsabilidades.

El padre: primer modelo de la cultura del trabajo para los hijos varones

Antes de oír hablar del valor del trabajo, los hijos observan la conducta de su padre. Cuando el padre acude a su lugar de trabajo con disciplina y compromiso, se esfuerza por obtener un sustento lícito (halal: permitido según la ley islámica), cumple sus promesas y afronta con responsabilidad las dificultades laborales, está enseñando de forma práctica la cultura del trabajo. En cambio, si el padre habla constantemente con insatisfacción del trabajo o no toma en serio sus obligaciones, resultará más difícil transmitir una actitud positiva hacia el trabajo. Las investigaciones muestran que los métodos de socialización de la familia, en particular la enseñanza y la imitación de los padres, desempeñan un papel importante en la formación de la responsabilidad del adolescente. Asimismo, la relación cálida y de apoyo de los padres con el adolescente se asocia con una mayor responsabilidad de este. [1] Por ello, para transmitir la cultura del trabajo, el padre debe ser un buen modelo de conducta y, al mismo tiempo, mantener su vínculo afectivo y educativo con el hijo.

La infancia: el comienzo de la educación en la cultura del trabajo a través del juego y la responsabilidad

La etapa de los tres a los doce años es una oportunidad propicia para que el niño conozca los oficios y se forme una actitud positiva hacia el trabajo. A esta edad, el niño aprende sobre todo mediante la observación, la imitación y el juego.

Juegos de rol: el padre puede jugar con su hijo a las tiendas, a los talleres de reparación, a la escuela o a la compraventa. A veces el padre puede hacer de alumno y el hijo de maestro. Además de fortalecer la relación entre padre e hijo, estos juegos familiarizan al niño con los oficios, las herramientas y el concepto de cooperación. Encomendar pequeñas responsabilidades: ordenar los objetos, poner la mesa, clasificar papeles, regar las plantas y ayudar en las tareas sencillas del hogar son ejemplos de responsabilidades adecuadas a la edad del niño.

Estímulo y recompensa: el elogio verbal, la atención al esfuerzo del niño y, cuando sea necesario, pequeñas recompensas pueden aumentar su motivación para participar. El objetivo en esta etapa no es que el niño genere ingresos, sino que en él se forme el sentimiento de ser útil, de participar y de ser responsable.

La adolescencia: del aprendizaje de destrezas a la experiencia práctica

La etapa de los doce a los dieciocho años es el período en que se forman la independencia, la identidad y la inclinación a tomar decisiones personales. A esta edad, el adolescente desea mostrar sus capacidades y participar en actividades reales. En este período no basta con inscribir al adolescente en cursos de formación. Es preciso crear oportunidades para que practique sus destrezas en entornos educativos y seguros.

Por ejemplo, el adolescente aficionado a la informática puede diseñar proyectos sencillos; el aficionado al arte puede presentar sus obras; y quien se interese por las actividades técnicas puede practicar sus habilidades bajo la supervisión de especialistas. Por supuesto, las experiencias laborales del adolescente deben realizarse respetando las leyes, las condiciones de edad, la seguridad y la prioridad de los estudios. Conforme a los artículos 79 a 84 del Código del Trabajo de la República Islámica de Irán, está prohibido emplear a menores de quince años, y para el empleo de quienes tienen entre quince y dieciocho años se han previsto protecciones y restricciones legales concretas. [2]

El papel educativo de la experiencia laboral: las experiencias prácticas y las responsabilidades acordes con la edad pueden ser una oportunidad adecuada para ejercitar las siguientes destrezas: la interacción y la cooperación con los demás; la gestión del tiempo y la disciplina personal; la aceptación de los límites y las normas; la resolución de problemas y la toma de decisiones; el conocimiento de las propias capacidades e intereses; y el fortalecimiento de la autoconfianza y del sentimiento de competencia. Las investigaciones sobre la responsabilidad personal de los adolescentes también señalan el papel del patrón comunicativo de la familia y de los estilos identitarios en la responsabilidad. [3] Por otra parte, el diálogo sincero del padre sobre sus experiencias laborales, sus éxitos, sus fracasos y las dificultades de su profesión puede ayudar al adolescente a conocer de manera realista el mundo del trabajo.

La juventud: independencia económica y asunción de la responsabilidad económica

Cuando el hijo entra en la juventud, la formación laboral debe orientarse hacia la independencia económica y la asunción de responsabilidades más serias.

Fortalecer la independencia económica: el joven debe aprender gradualmente a planificar la cobertura de sus necesidades personales, a gestionar ingresos y gastos y a ahorrar para el futuro. El apoyo económico del padre puede continuar, pero conviene que no sustituya el esfuerzo y la independencia progresiva del joven.

Participación en los gastos de la familia: contribuir a una parte de los gastos familiares, en proporción a la capacidad económica del joven, puede fortalecer su sentimiento de pertenencia y su responsabilidad económica.

Redes profesionales: el padre puede presentar al joven a personas especializadas y con experiencia en el ámbito que le interesa, para que aproveche sus experiencias, conozca los caminos profesionales y encuentre oportunidades laborales adecuadas. Investigación de Madineh Yektaparast: las investigaciones sobre la evolución del concepto de responsabilidad desde la adolescencia hasta la edad adulta muestran que el entorno educativo y el estilo de crianza de los padres son importantes en la formación del concepto de responsabilidad y de la autogestión. [4]

El Corán: dos criterios fundamentales para el éxito laboral

Desde la perspectiva del Corán, la capacidad por sí sola no basta para asumir una responsabilidad; también son importantes la honradez y la integridad. En el versículo 26 de la sura Al-Qasas (Los Relatos) leemos: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ» «Una de las dos muchachas dijo: ¡Padre! Contrátalo, pues el mejor a quien puedes contratar es el fuerte y digno de confianza». Este versículo presenta dos cualidades fundamentales para la actividad profesional: la capacidad y la honradez. Por lo tanto, el objetivo de la formación laboral no debe ser únicamente obtener mayores ingresos. El padre debe enseñar a su hijo que, junto con la especialización y la destreza, son también importantes la sinceridad, el compromiso, la integridad y el respeto de los derechos ajenos. Quien tiene una gran habilidad pero no es digno de confianza no puede alcanzar un prestigio profesional duradero.

Cinco obstáculos para transmitir la cultura del trabajo a los hijos varones

Compasión excesiva: algunos padres creen que, como ellos mismos han sufrido penurias, no deben permitir que su hijo experimente dificultad alguna. Sin embargo, el verdadero cariño no consiste en eliminar todos los problemas, sino en preparar al hijo para afrontar correctamente las realidades de la vida. Ausencia afectiva del padre: las ocupaciones laborales no deben conducir a la ruptura del vínculo afectivo con el hijo. Un tiempo breve pero de calidad para conversar, jugar y acompañar puede ser eficaz para transmitir los valores educativos. Expectativas poco realistas: aprender una destreza no significa estar plenamente preparado para entrar en el mercado laboral. El hijo necesita oportunidades para practicar, adquirir experiencia y equivocarse. Comparación con los demás: comparar al hijo con sus coetáneos y parientes puede minar su autoconfianza. Es mejor medir su progreso con relación a su propio pasado. Ignorar el talento y el interés: no todos los hijos están hechos para un mismo tipo de profesión. Unos destacan en las actividades científicas, otros en las destrezas técnicas y otros en el arte y la comunicación. La tarea del padre es descubrir los talentos y ofrecer la oportunidad de experimentar caminos diversos.

Así pues, ¡un padre que no es solo el sostén económico! La formación laboral del hijo es un proceso gradual que comienza con la observación de la conducta del padre, continúa en la infancia con el juego y las pequeñas responsabilidades, llega en la adolescencia a la experiencia de las destrezas y de las actividades prácticas, y se completa en la juventud con la independencia económica y la asunción de la responsabilidad social.

El padre exitoso no es quien proporciona a su hijo todos los medios de la vida y lo mantiene alejado de cualquier dificultad, sino quien le enseña a emplear sus capacidades para construir una vida mejor. El padre no debe ser únicamente el sostén económico de la familia; debe transmitir a la siguiente generación la cultura del esfuerzo, la responsabilidad, la especialización, la honradez y la independencia. Porque el objetivo último de la formación laboral es formar a un ser humano que no solo pueda gobernar su propia vida, sino que sea también una persona útil, capaz y digna de confianza para su familia y su sociedad.

Notas finales:

[1] Safiri, Khadijeh; Cheshmeh, Akram (2022-23). «La responsabilidad del adolescente y su relación con los métodos de socialización en la familia». Sociología de la Educación, vol. 1, n.º 1, pp. 103-130.

[2] Código del Trabajo de la República Islámica de Irán, aprobado el 20 de noviembre de 1990, capítulo quinto, artículos 79 a 84; condiciones de trabajo de los adolescentes.

[3] Pandar, Zeynab; Azad, Esfandiar; Sohrabi, Faramarz (2023-24). «Elaboración de un modelo de responsabilidad personal basado en el patrón comunicativo de la familia en adolescentes, con el papel mediador de los estilos identitarios». Rushé Ravanshenasi (Crecimiento de la Psicología), año 12, n.º 2.

[4] Yektaparast, Madineh; Asadi, Samaneh; Rahimi, Mehdi; Haghshenas, Mahtab (2023-24). «La evolución del concepto de responsabilidad desde la adolescencia hasta la edad adulta emergente: una mirada a los estilos de crianza percibidos». Continuidad y Cambio Social, año 2, n.º 2, pp. 249-266.

[5] Yektaparast, Madineh; Asadi, Samaneh; Rahimi, Mehdi (2021-22). «Estudio evolutivo del grado de responsabilidad y su relación con los estilos de crianza percibidos en los residentes de la ciudad de Yazd». Trimestral de Trabajo Social, año 10, n.º 35, pp. 19-28.

Firouzeh Deldari (investigadora, activista de medios y del ámbito digital)