Araqchi destacó que las relaciones entre Irán y Omán se han forjado en condiciones de paz y estabilidad regional, y que para Teherán Omán no es solo un país vecino, sino “un país amigo y hermano”, basado en el respeto, los intereses y la cooperación mutua.

El canciller iraní elogió al gobierno omaní como “responsable y con objetivos claros para la paz, la seguridad y el desarrollo en el Golfo Pérsico y Asia Occidental”, y señaló que Irán mantiene consultas permanentes con Omán sobre los asuntos regionales, en especial sobre la necesidad de construir nuevas estructuras de seguridad en el Golfo Pérsico, y subrayó que “la gran lección de las guerras pasadas es que la seguridad regional debe ser endógena”.

En declaraciones a los periodistas al margen del acto, Araqchi pidió dar tiempo a las conversaciones y consultas entre los países de la región y al papel de los mediadores. “Espero que el levantamiento del bloqueo se produzca por una vía racional y basada en la lógica”, concluyó, y subrayó que “no hay solución para la situación actual a menos que Estados Unidos admita sus errores y cumpla sus compromisos anteriores”.